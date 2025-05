Myke Towers, la pantera del reguetón que hizo rugir a casi 20.000 personas en Fuengirola

Víctor Rojas Domingo, 25 de mayo 2025, 11:17 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

Se apagan las luces al ritmo del grito del público, que enciede su móvil para dejar constancia del momento que aún no han empezado a vivir. Saben que en cualquier momento ese artista por el que han esperado, en algunos casos, colas de horas va a salir. Una pantera se infla en el centro del escenario, fuegos artificiales y… ahí está él, en una tarima sobre el animal. Myke Towers, la pantera del reguetón, levantó al público desde su primera canción. El puertorriqueño, que agotó entradas hace meses, no defraudó a las 19.000 personas que llenaron el recinto de Marenostrum Fuengirola. Un récord histórico de este espacio con el que superó a Manuel Carrasco en número de asistentes.

Uno de los momentos de máximo esplendor del show de Myke Towers llegó con su éxito 'Lala'. Con el artista ya sobre la tarima del escenario, el público enloqueció de tal manera que al cantante no le hizo falta ni entonar. Un artista que se mostró cómplice de sus fans con invitaciones a que todos cantaran, no sólo las primeras filas. Una revolución que siguió con 'Girl', momento en el que hizo un llamamiento a «las mujeres de Málaga». Y que ya no paró.

Con su estilo urbano, que también se hizo notar en su vestuario compuesto por gorra, camiseta estilo de béisbol y vaqueros cortos, conquistó a unos fans que, en su mayoría, rondaban la mayoría de edad. «No sé dónde está mi alma gemela, creo que está por la parte de arriba», dijo el cantante antes de lanzarse con el tema que lleva ese nombre y, en ese mismo momento, leer una pancarta que decía: «Déjanos demostrarte que somos tu alma gemela cantándola contigo». Un deseo que no se cumplió por «la dificultad» de subir al escenario. Aunque acabó llamando a un joven con el que se intercambió los roles: Myke Towes sujetó la pancarta mientras el fan cantaba. Algo que repetió con varias personas con carteles que repetían ese mensaje: cantar con él una canción sobre el escenario.

Marenostrum Fuengirola

Al artista no le hizo falta nadie más sobre el escenario. Él sólo llenó las tablas de Marenostrum Fuengirola con éxitos como 'Explícito' y 'Pareja del año', dedicada «a las mujeres que vienen a disfrutar con sus maridos o parejas». Aunque lo que también se dejaba ver entre el público eran a madres y padres acompañando a sus hijos. Incluso algunos eran más fans que los propios jóvenes a los que supuestamente acompañaban.

«Agradecido por todas las personas que han hecho cola, algunos desde ayer», aseguró el puertorriqueño en una de las breves frases que pronunció entre canción y canción. Unos temas que pasaron por varios estilos urbanos como el trap, el rap y el reggaetón. Un show que combinó momentos para bailar con saltos y mano arriba y otros para cantar a pleno pulmón en un concierto que sirvió para abrir el ciclo de Marenostrum Fuengirola de este verano.

Al final del concierto, ya con camiseta de tirantas blanca y cadenas en el cuello, la fiesta no cesó. El artista, también conocido como Young Kingz, cantó sus temas más animados. No sin antes pedir a sus fans que enciendieran los flashes aunque a muchos de ellos no les hiciera falta esa petición. Luego, llegó «el himno de las mujeres malas» con 'Ella no es tuya y el baile con 'La CAPI'.

El artista paró su concierto hasta en dos momentos para avisar a la seguridad de que hicieran espacio para asistir a varias personas que se había mareado. «Ustedes me hablan claro, Málaga, me dicen si seguimos o no», dijo tras solventar estos contratiempos que no impidieron que el show siguiera con más fans sobre el escenario cantando con él y más temazos como 'La falda' y 'Degenere'.

«Es mi primera vez en un concierto tan grande en Málaga y quiero que se recuerde esta primera vez», dijo el artista antes de acabar su concierto, al que le siguió una cámara mientras subía a su coche sin camiseta y los fans, una vez más, enloquecían.