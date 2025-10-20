La venta de entradas de La oreja de Van Gogh se retrasa por la caída de Amazon

Las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh que iban a salir este mediodía a la venta se retrasan hasta las 16. ... 00 horas por la caída de los servicios de Amazon.

El grupo donostiarra anunció la pasada semana su regreso junto a Amaia Montero y dos días después presentó la gira 'Tantas cosas que contar'. De momento se han confirmado 16 conciertos, el primero el 9 de mayo en el BEC de Bilbao y el último el 20 de noviembre en Pamplona. El 31 de julio llegará la cita «más especial», cuando el grupo volverá a tocar en Donostia (Illunbe).

No se descarta que se sumen nuevas fechas en las próximas horas para este regreso a los escenarios de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero de nuevo como vocalista. Pero de momento, lo que es seguro es que las entradas para los 16 primeros conciertos de la gira con la que celebrarán su 30 aniversario se ponen este mediodía a la venta. Esto es todo lo que tienes que saber:

¿Cuándo y dónde salen a la venta las entradas para los conciertos La Oreja de Van Gogh?

Las entradas se ponen a la venta hoy, 20 de octubre en la página web oficial de La Oreja de Van Gogh. Inicialmente el horario previsto era a las 12.00 horas, pero debido a la caída de los servicios de Amazon, el grupo ha retrasado hasta las 16.00 horas la venta de entradas.

¿Cuántas entradas se pueden comprar a la vez?

Sólo se permite la compra de un máximo de 6 entradas por operación.

¿Cuál es el precio de las entradas?

La Oreja de Van Gogh ha anunciado que los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 y los 72,00 euros (+ gastos de distribución) y, los paquetes vips, entre los 110,00 y los 290 euros (+ gastos de distribución). En el caso del concierto de Donostia, el precio de las entradas es desde 50 euros.

Entradas nominativas

Según se explica en la web de LOVG, para garantizar la seguridad de la compra y evitar la reventa en canales no oficiales, todas las entradas serán nominativas. Se detallará en éstas el nombre del comprador o de otro beneficiario y DNI que sea indicado por este durante el proceso de compra, según los casos. En este caso, si en todas las entradas adquiridas en una misma compra consta únicamente el nombre de un beneficiario, todos los demás beneficiarios deberán acompañarle y acceder juntos al recinto. Y, si en cada entrada consta el nombre respectivo de cada beneficiario, esta será la única persona con derecho a acceder al concierto.

¿Qué incluye la entrada express package?

-Una entrada en la Zona pista de pista general

-Entrada prioritaria a la Zona pista de pista general

-Carril exclusivo de entrada y atención personalizada para los poseedores de la entrada Express Package

-Regalo recuerdo de la gira 'Tantas cosas que contar'

Ciudades y fechas de los conciertos

9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

- 28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena

- 6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

- 13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

- 26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

- 27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

- 10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

- 31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

- 21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

- 27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

- 4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

- 11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

- 9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

- 6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

- 20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena

¿Qué se sabe del concierto de Donostia?

El concierto será el 31 de julio a las 22.00 horas en Illunbe. Las puertas se abrirán a las 20.30 horas.

¿Va a haber más conciertos?

Se espera que el grupo sume nuevas fechas en las próximas horas. Además, los fans de Latinoamérica del grupo confían en poder disfrutar también con alguna parada en esta gira con Amaia Montero.

¿Qué canciones van a tocar en la gira 'Tantas cosas que contar'?

Según anunció La Oreja de Van Gogh, en esta gira tocarán «grandes éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'… canciones que 30 años después siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva», y por supuesto, 'Tantas cosas que contar', el tema que da nombre a la gira y que es una de las canciones incluidas en el segundo disco del grupo 'El viaje de Copperpot', del que ahora se cumplen 25 años.