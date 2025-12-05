Veinte años en las trincheras del jazz: la Insostenible celebra su aniversario en el Echegaray

La música malagueña se viste de gala. La Insostenible Big Band celebra este año su 20º aniversario, tras dos décadas cultivando el jazz y el ... swing e inspirando a las nuevas generaciones. «No esperábamos la respuesta que tuvimos cuando debutamos en el mismo Teatro Echegaray hace unos 11 o 12 años», explica Antonio Lara, profesor de música jubilado y director de la Insostenible Big Band desde su creación. «Íbamos a ir un día y nos ofrecieron el día siguiente porque se vendieron todas las entradas y la gente estaba pidiendo más».

Para rememorar sus 20 años de historia, La Insostenible Big Band dará dos conciertos los días 6 y 7 de diciembre en el Teatro Echegaray, en los que traerá un repertorio lleno de pinceladas de los distintos proyectos que ha llevado a cabo en las dos últimas décadas. Duke Ellington, Leonard Bernstein, Xavier Cugat, el rock-swing, y temas como 'Cottontail', 'Mr. Bojangle', 'Sway', 'Wonderwall', 'lt's oh so quiet' o 'Mambo' de West Side Story estarán presentes en una celebración para recordar.

Pero no todo ha sido siempre de color rosa. A raíz de la asignatura se creó la banda, «a duras penas». Encontrar un local para llevar a cabo los ensayos no supuso una tarea fácil. Los primeros ensayos de la banda fueron en el Centro Cívico (ahora La Térmica), aunque un tiempo después se trasladaron al Conservatorio Maestro Artola, donde la banda se mantuvo unos cuantos años, para finalmente terminar en el IES Sierra Bermeja, donde ensayan a día de hoy.

«Fue un poco insostenible. Decíamos que esto no se sostenía. Y de ahí nació el nombre de la banda. Uno de los profesores que estaba con nosotros dijo: esto es insostenible. Y pensé: así se va a llamar», afirma Lara.

Sin embargo, la Insostenible ha experimentado un relevo generacional con el paso del tiempo. Ahora son 22, pero hasta más de 100 personas han pasado por la banda a lo largo de los años. Pero la Insostenible Big Band resiste al paso del tiempo gracias a la Escuela de Jazz de Málaga. «Allí vemos a chicos con muchas posibilidades. Cuando nos falta alguien los invitamos a que se unan».

Más de 300 canciones

La Insostenible Big Band cosecha un repertorio superior a las 300 canciones de géneros como el jazz y el swing, sin pasar por alto la influencia latina y el rock. Desde referencias al sol, la luna o el mar, pasando por algunos artistas clásicos como Louis Armstrong o Buddy Rich, e incluso obras de renombre como West Side Story. «Nosotros tenemos claro que somos lo que somos, y nos mantenemos leales a nuestra idiosincrasia», añade Lara.

Son 20 años dedicados a la música, sin pararse a pensar ni siquiera en el dinero. Simplemente es la pasión y el amor por lo que hacen lo que les anima a seguir adelante. «Aunque seamos profesionales, nosotros no vivimos de la banda. Lo que recaudamos lo invertimos en la propia banda. Hacemos una media de seis o siete conciertos al año y con eso somos felices».

Pese a no ser los pioneros del género en Málaga, La Insostenible Big Band es el grupo que, gracias a su esfuerzo y la pasión que ponen en cada acorde que tocan los ha llevado a convertirse en el proyecto más longevo. «La interacción y cercanía con el público y la complicidad hacen que sea algo muy especial. No sé qué nos depararán los próximos años, pero me gustaría que sigamos siendo tan leales a nuestro estilo», concluye el director de La Insostenible.