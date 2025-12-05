Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Veinte años en las trincheras del jazz: la Insostenible celebra su aniversario en el Echegaray

La agrupación, que nació como asignatura en el Conservatorio Profesional Manuel Carra, repasa en dos conciertos los grandes éxitos de su repertorio

Antonio Castro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

La música malagueña se viste de gala. La Insostenible Big Band celebra este año su 20º aniversario, tras dos décadas cultivando el jazz y el ... swing e inspirando a las nuevas generaciones. «No esperábamos la respuesta que tuvimos cuando debutamos en el mismo Teatro Echegaray hace unos 11 o 12 años», explica Antonio Lara, profesor de música jubilado y director de la Insostenible Big Band desde su creación. «Íbamos a ir un día y nos ofrecieron el día siguiente porque se vendieron todas las entradas y la gente estaba pidiendo más».

