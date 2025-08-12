Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Taylor Swift anuncia nuevo disco: 'The life of a Showgirl'

Da la noticia en un episodio de pódcast junto a su novio, la estrella del fútbol americano Travis Kelce

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 10:25

La cantante Taylor Swift anunció el martes su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'. La estadounidense, quien ha ganado 14 premios Grammy, ... incluidos un récord sin precedentes de cuatro trofeos al Álbum del Año, dio la noticia en un episodio de pódcast junto a su novio, la estrella del fútbol americano Travis Kelce, y el hermano de este, Jason Kelce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  2. 2 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  5. 5 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  6. 6 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  7. 7 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga
  10. 10 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Taylor Swift anuncia nuevo disco: 'The life of a Showgirl'

Taylor Swift anuncia nuevo disco: &#039;The life of a Showgirl&#039;