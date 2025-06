Cristina Pinto Sábado, 7 de junio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Un tardeo a lo grande está a punto de suceder en Málaga. Comienza la cuenta atrás para que se celebre el Tardeo Summer en la plaza de toros de La Malagueta. La cita será el próximo sábado 14 de junio y desde las 16.30 horas hasta medianoche el público asistente no tendrá oportunidad de dejar de bailar con los grupos del cartel: Los Electroduendes, Alejados, Money Makers, Sr. Mirinda, 90 Roll y Dj Tony Logan. Este festival será las previa perfecta para dar la bienvenida al verano y además lo hace con fines solidarios ayudando a entidades sociales de la provincia como Fundación Bisturí Solidario, del cirujano César Ramírez, y a Fundación Cudeca, destinada a dar asistencia de cuidados paliativos a enfermos terminales.

El tardeo, impulsado por SUR y Grupo Mundo, pondrá en valor a las bandas locales que reviven los mejores temas de los años 80 y 90. Además se hace a lo grande, sacando a los grupos que suelen tocar en bares, chiringuitos y locales de la ciudad, a un espacio mucho más amplio como es la plaza de toros de la capital.

Para no perder el ritmo, este festival contará tanto con barra de bebida como de comida y con el acceso se incluye una consumición. La entrada al Tardeo Summer cuesta 20 euros (más 2,50 euros e gestión) y se puede comprar en tres plataformas: (www.surentradas.com); en la página de El Corte Inglés, (www.elcorteingles.es/entradas/conciertos) y en la plataforma de venta 'on line' de SUR, (www.oferplan.diariosur.es). Los menores de 16 años pueden asistir siempre que estén acompañados por un adulto.

Electroduendes La música que sale de la bola de cristal

Nacieron el 4 de mayo de 2013 casi por casualidad. Un amigo pidió a Carlos Medina Lucena que cantase algunas canciones en la boda de su hija y llamó a unos colegas para montar unas cuantas de versiones. De ahí surgió la música que sale de la bola de cristal, Los Electroduendes malagueños: «Queríamos hacer un homenaje a los muñecos de Alaska», explica Carlos, el vocalista. Junto a él están David, Miguel y Juan y son fieles seguidores de las canciones con las que se dejan la piel en los escenarios: Mecano, Hombres G, Loquillo, Duncan Dhu, Nino Bravo, Hombres G... Aunque ahora están introduciendo también la música indie más actual con grupos como Lori Meyers o Izal.

Acostumbrados al concepto tardeo con el pop de los 80 y 90, además de la música actual, Los Electroduendes celebran que este tardeo sea a lo grande y tengan tiempo para darlo todo en el escenario de la plaza de toros, donde ya han tocado en anteriores ocasiones, pero nunca tantas canciones. «El Tardeo Summer nos permite poder tocar más temas, así lucen mucho. Estamos montando un poco de indie actual y un repaso por los temas más conocidos de los 80 y 90», asegura el vocalista de la banda.

'A quién le importa'

El repertorio de Los Electroduendes dejará sorpresas el sábado 14 de junio a la plaza de toros. Pero algunas de las canciones que resonarán y los asistentes bailarán sin parar serán, sin duda, 'A quién le importa', 'El fin del mundo', 'En tu fiesta me colé' o 'No puedo vivir sin ti'. La banda sacará su música de la bola de cristal para atrapar toda la pista de baile.

Alejados De la feria de Alhaurín a las salas de Madrid

Una feria de Alhaurín El Grande fue su primera vez en el escenario. De ahí han pasado por pistas locales y han llegado hasta la famosa Sala Siroco de Madrid. E incluso sacaron un disco en 2019. La banda Alejados empezó su recorrido en 2012 y este 2025 llega al Tardeo Summer para poner sobre el escenario un gran repertorio de pop y rock nacional.

Su actitud va por delante de todo: «Vamos haciendo amigos y colaborando con compañeros», asegura José Manuel García, en manos del bajo de la banda. Suelen ir a cuarteto él, Álex, Rubén y Ophir, aunque en algunos conciertos rotan los puestos con amigos músicos que colaboran con el grupo. Se definen como fans de 'El último de la fila' y toda la música nacional de aquellos años. «Somos seguidores de Manolo García y todos los temas que tienen ese toque personal que daban los 80», detalla el bajista de Alejados.

Suelen tocar también por la Costa del Sol en Torremolinos, Marbella o Fuengirola, pero Málaga es una de sus plazas preferidas. Aunque lamenta que «es una pena porque hay cada vez menos sitios en los que tocar música en directo». Con una media de 100 conciertos al año, Alejados aterrizará el sábado 14 en La Malagueta para hacer bailar al público con la experiencia de haber participado ya en otros festivales benéficos en esa plaza.

'Sufre mamón'

Sin parar de cantar el mítico estribillo de 'Sufre mamón', esta banda malagueña llega dispuesta a dejar al público sin aliento con canciones como 'Insurrección', 'La casa por el tejado', 'Corazón contento', 'Clavado en un bar' o 'Como camarón.

Sr. Mirinda Desde que el tardeo no tenía nombre

Pocos serán los que hayan pasado algún tardeo en Málaga y no conozcan a Sr. Mirinda. La banda que formaron hace 13 años Álex 'El Zurdo' y Adolfo Caimán ha pisado gran parte de los escenarios de la ciudad dentro de este concepto que se ha puesto de moda en los últimos años. «Recuerdo ir a La Fábrica a tocar hace muchos años y yo le decía al Zurdo: 'Oye, no sé yo si esto de tocar por las tardes funciona'», confiesa Adolfo Caimán. Y tanto que funcionó. Ahora, esta banda malagueña que estuvo en el tardeo cuando no se sabía ni lo que era, hará que resuenen los himnos de toda una época en el escenario de la plaza de toros La Malagueta.

Suelen tocar en bares, pero también en fiestas privadas. Su repertorio está lleno de canciones de los 80 y 90, aunque en estos últimos tiempos han sumado a su lista uno de los grandes reclamos del tardeo: la música indie con grupos como Lori Meyers o Vetusta Morla.

«Lo de hacer este festival en la plaza de toros está muy bien pensado porque es un gran homenaje al tardeo», celebra Adolfo Caimán, que se subirá al escenario junto al Zurdo, 'El Lere' y Dani Cuenca a la batería. Ellos aseguran que lo pasan bien tocando las canciones y que «el trabajo se transforma gracias al público» con un toque de rock en cada canción.

'Abanibi Aboebe'

«Himnos de una época», describe Adolfo Caimán la lista de Sr. Mirinda. Cantarán en la gran cita de este Tardeo Summer míticos temas para todas las generaciones como 'Abanibi Aboebe', 'El calor del amor en un bar', 'Sin documentos', 'Cien gaviotas', 'Cuando brille el sol', 'Escuela de calor' o 'Salta'.

Money Makers El rock del 'shubi- dubi' y el 'boggie-boggie'

Antes de salir al escenario, Denice Daley se encarga de hacer el grito de guerra de la banda: «¡Este es el rock, el pop, el disco, el motown, el boggie-boggie y el shubi-dubi!». No faltará esta bienvenida de Money Makers el sábado 14 de junio cuando la plaza de toros de La Malagueta esté esperando a que empiecen a tocar para no parar de bailar. Lo harán con un show sincronizado con los vídeos grabados por los integrantes del grupo: «Hacemos medleys en inglés dedicados a décadas, tenemos cada una con las imágenes de la canción que se toca y también con cosas características como programas de televisión, bailes de la época, series... En este concierto los 80 es lo que va a caer seguro y también algo de los 90 más rockero», asegura la vocalista Denice Daley.

Donde más suelen estar es por hoteles de la Costa del Sol y Axarquía. Pero el tardeo es lo que más nos están pidiendo en los locales y chiringuitos. La verdad es que el público que nos sigue no tiene ganas de salir a las doce de la noche; el tardeo es un gran invento, como el campero», destaca con humor la vocalista de Money Makers, que añade que es mucho mejor «porque está bien llegar a casa tempranito, pero me molesta que se pase calor por la tarde».

'Daddy cool'

Lo internacional es el punto fuerte de los Money Makers. Temas como 'Tainted Love', 'Billie Jean', 'Maniac', 'Daddy Cool', 'I feel good' o 'Final Countdown' estarán en el repertorio que interpretarán Denice Daley, Javi Malagamba, Rafael Pérez, Fran Sosa y Jesús Carrillo. Ellos pondrán el 'shubi-dubi' en La Malagueta.

90Roll La esencia de la 'MTV', pero en directo

Los 90Roll se encargan de sacar a la luz las versiones que realmente les motivan: «Época de la 'MTV', con música de videoclips de Oasis, Green Day, Coldplay...», detalla Álvaro Moreno, vocalista de 90Roll. La banda malagueña dedicará su repertorio internacional al Tardeo Summer en la tarde y noche del sábado 14 de junio. «Me parece acertadísima esta idea de festival, ya que vamos a tocar con compañeros y grupos que hacen versiones muy buenas. Esto va a ser como revivir esa época de los 80 y 90 que tanto se ha disfrutado en La Malagueta; es un homenaje a las canciones y a las bandas, pero también al espacio y sitio malagueño», asegura el cantante.

Desde finales de los 90, la experiencia de Álvaro, Miguel, Guille, Álvaro y Juan ha ido cobrando sentido en la música, pero el año pasado fue cuando estos amigos se unieron y crearon un proyecto diferente con 90Roll. Un repertorio de más de 100 canciones para transportarse a otra época y hacer sentir al público como en aquellos videoclips de la 'MTV' de tiempos pasados. «Este es un proyecto en el que creemos y con el que la gente disfruta. Por eso llevarlo a la plaza de toros fuera de los bares nos parece una propuesta muy ilusionante», valora Álvaro Moreno.

'One more time'

Los 90Roll serán los encargados de traer al Tardeo Summer hits de todas las generaciones como 'You and me', 'One more time', 'My favourite game', 'Shiny Happy People', 'Take me out' o 'Last Nite'. Un homenaje que, como dice Álvaro Moreno, no será sólo para las canciones, sino para un lugar tan mítico como La Malagueta.

Tony Logan Los hits de la época dorada de la Bobby Logan

