Sly Stone, precursor y revolucionario del funk, muere a los 82 años

Sly Stone, la fuerza motriz de Sly and the Family Stone, una banda multirracial estadounidense cuya hirviente mezcla de rock, soul y psicodelia encarnó el idealismo de los años 60 y ayudó a popularizar la música funk, ha muerto a los 82 años, según informó este lunes su familia. Y lo ha hecho tras una larga batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, junto a otros problemas de salud, que arrastraba desde hace años.

«Aunque lloramos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones venideras», señalaban emocionados sus familiares en un comunicado. Y es que el cantante, como muchos grandes artistas, era a la vez persona y casi mito, aunque marcado este último tanto por sus logros en la defensa de los derechos sociales como por sus diferentes adicciones.

Sly Stone era quizás más conocido por su actuación en 1969 en el histórico festival de música de Woodstock, la ya mundialmente famosa fiesta de presentación de la cultura hippie. Su grupo era un habitual de las listas musicales de Estados Unidos a finales de los años 60 y los 70, con éxitos como 'Dance to the Music', 'I Want to Take You Higher', 'Family Affair', 'Everyday People', 'If You Want Me to Stay' y 'Hot Fun in the Summertime'. Sin embargo, más tarde cayó en desgracia y se hizo adicto a la cocaína, por lo que nunca volvió a triunfar.

Stone, seguro de sí mismo y voluble, desempeñó un papel fundamental en la introducción del funk, un estilo musical afrocéntrico basado en grooves y ritmos sincopados, entre un público más amplio. James Brown había forjado los elementos del funk antes de que Stone fundara su banda en 1966, pero el funk de Stone atrajo a nuevos oyentes. Era festivo, ecléctico, psicodélico y enraizado en la contracultura de finales de los sesenta.

«Tenían la claridad de la Motown pero el volumen de Jimi Hendrix o The Who», escribió en una ocasión George Clinton, líder de Parliament-Funkadelic, contemporáneo de Stone y otra figura pionera del funk. Cuando Sly and the Family Stone actuaban, era como si la banda «te hablara personalmente», valoraba Clinton, según recoge Reuters.

Stone hizo de su banda californiana, que incluía a su hermano Freddie y a su hermana Rose, un símbolo de integración. En ella había músicos blancos y negros, y las mujeres, como la trompetista Cynthia Robinson, tenían papeles destacados. Era algo poco habitual en una industria musical a menudo segregada por razas y sexos.

Stone, con su peinado afro orbital y su vestuario de chalecos, flecos y cuero ceñido al cuerpo, vivía la vida de una superestrella. Al mismo tiempo, permitía a sus compañeros brillar fomentando un enfoque colaborativo y fluido que personificaba la ética hippie de los años sesenta. «Quería que todo el mundo tuviera la oportunidad de sudar», declaró a la revista Rolling Stone en 1970.

De disc-jockey a cantante

Nacido como Sylvester Stewart en Denton (Texas), se trasladó de niño con su familia al norte de California, donde su padre tenía un negocio de limpieza. Adoptó el nombre artístico de Sly Stone y trabajó durante un tiempo como disc-jockey de radio y productor discográfico para una pequeña discográfica antes de formar la banda.

El éxito de la banda llegó en 1968, cuando la canción que daba título a su segundo álbum, «Dance to the Music», se coló en el Top 10. Un año más tarde, Sly and the the Stone lanzaron su priimer álbum, «Dance to the Music». Un año después, Sly and the Family Stone actuaron en Woodstock antes del amanecer. Stone despertó a una multitud de 400.000 personas en el festival de música, dirigiéndoles en cantos al estilo de llamada y respuesta.

La música de Stone se volvió menos alegre después de los idealistas años sesenta, reflejando la polarización del país después de que la oposición a la guerra de Vietnam y las tensiones raciales desencadenaran disturbios en los campus universitarios y en los barrios afroamericanos de las grandes ciudades estadounidenses.

En 1971, Sly and the Family Stone publicaron «There's a Riot Goin' On», que se convirtió en el único álbum número 1 de la banda.Los críticos dijeron que el tono lúgubre del álbum y las voces arrastradas denotaban el creciente dominio de la cocaína sobre Stone. Pero algunos consideraron el disco una obra maestra, un elogio de los años sesenta.

21.000 personas en su boda

En esa época, a principios de los 70, Stone se volvió errático y faltó a conciertos. Algunos miembros abandonaron la banda. Pero el cantante seguía siendo una estrella lo bastante grande en 1974 como para atraer a 21.000 personas a su boda con la actriz y modelo Kathy Silva en el Madison Square Garden de Nueva York. Silva pidió el divorcio menos de un año después.

Los álbumes de Sly and the Family Stone de finales de los 70 y principios de los 80 fracasaron, y Stone acumuló arrestos por posesión de drogas. Pero su música ayudó a dar forma a la música disco y, años más tarde, los artistas de hip-hop mantuvieron vivo el legado de la banda sampleando con frecuencia sus ganchos musicales.

El grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993 y Stone fue homenajeado en una gala estelar de los Grammy en 2006. Salió al escenario con una cresta rubia, pero desconcertó al público al abandonar el escenario a mitad de la canción.

En 2011, tras iniciar lo que se convertiría en una batalla legal de años para reclamar los derechos de autor que, según él, le habían sido robados, Stone fue detenido por posesión de cocaína. Ese año, los medios de comunicación informaron de que Stone vivía en un vehículo recreativo aparcado en una calle del sur de Los Ángeles.

En su ladol más personal, Stone tuvo un hijo, Sylvester, con Silva. Tenía dos hijas, Novena Carmel y Sylvette 'Phunne' Stone, cuya madre era su compañera de banda Cynthia Robinson.