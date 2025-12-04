Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rosalía, durante la actuación de los Grammy AFP

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia)

F. Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

La gira mundial con la que Rosalía presentará su último lanzamiento hará ocho conciertos en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona, y ... llegará a diferentes capitales europeas, Norteamérica y Latinoamérica. Lo ha anunciado este jueves en un cartel en el que se puede ver la portada de 'Lux' y todas las fechas y las ciudades en las que actuará en su gira de 2026. Además, al anuncio oficial por redes sociales le acompaña una imagen de la cantante en la que viste una camiseta blanca en la que se puede leer «Me voy de tour 2026».

