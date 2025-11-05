Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rosalía, a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum. Efe

Descubre 'Lux', el nuevo disco de Rosalía entre lo celestial y lo terrenal, la ópera y la electrónica

El trabajo de la catalana, que se presentó en exclusiva y bajo embargo a los medios esta semana, se filtra entero a 48 horas de su publicación

Fernando Morales

Fernando Morales

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:29

El adelanto que Rosalía hizo de su nuevo disco ya hacía preludir un revulsivo en el panorama musical. Un nuevo disco, aunque podría ... decirse una nueva obra, en la que la catalana muestra sin paños calientes su admiración a Dios y canta, hasta en más de una decena de idiomas, a su creencia, a los hombres, a los robots y al machismo en un trabajo que no basta con escucharlo, sino que es necesario analizarlo al explorar temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad. Cada uno de los oyentes podrá llevarse 'Lux' a su propio terreno, porque está concebido como un viaje. Es un proyecto muy espiritual en el que el nombre y la fuerza de la primera canción 'Sexo, violencia y llantas' inicia un trayecto sin paradas en el que la artista hace un repaso de sus orígenes y sus vivencias para acabar, y sientan el spoiler, dejando de viva voz cómo quiere que sea su muerte. Porque sí, Rosalía quiere 'Magnolias'.

