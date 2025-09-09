Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rigoberta Bandini salda su deuda con Málaga y anuncia la fecha de su concierto

La cantante actuará el 7 de noviembre en la sala París 15 tras cancelar la fecha prevista en julio

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:58

«Querida Málaga, lo prometido es deuda», escribe Rigoberta Bandini en sus redes sociales. La cantante retoma su concierto en Málaga tras la cancelación del ... pasado julio, y anuncia la nueva fecha: será el 7 de noviembre en la sala París 15. «Estoy muy feliz (...) Prometemos darlo todo», añade en letras mayúsculas. Las entradas estarán a la venta este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 13 horas en lasttour.org.

