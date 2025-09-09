Rigoberta Bandini salda su deuda con Málaga y anuncia la fecha de su concierto

«Querida Málaga, lo prometido es deuda», escribe Rigoberta Bandini en sus redes sociales. La cantante retoma su concierto en Málaga tras la cancelación del ... pasado julio, y anuncia la nueva fecha: será el 7 de noviembre en la sala París 15. «Estoy muy feliz (...) Prometemos darlo todo», añade en letras mayúsculas. Las entradas estarán a la venta este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 13 horas en lasttour.org.

'Jesucrista Superstar' vive su particular 'resurreción' en la ciudad tras la inesperada cancelación del show previsto el 18 de julio en Málaga Fórum, apenas una semana antes de su celebración. Una suspensión justificada «por motivos logísticos ajenos a la artista, al festival y a la promotora del concierto», según los organizadores, que cogió por sorpresa a sus seguidores, que la esperaban desde hace meses. De hecho, el suyo fue uno de los primeros conciertos confirmados para la temporada veraniega de 2025.

Muchos se quedaron con las ganas de ver en directo la que promete ser una de las giras del año, un tour que ha arrasado por donde ha pasado. «Los temas de su nuevo disco y sus grandes hits cobran vida en un espectáculo lleno de humor, emoción, fuerza, cambios de vestuario y toques teatrales que recuerda a un musical», indican los promotores.

Paula Ribó, alma máter de Rigoberta Bandini, convierte en canciones la cultura pop de este tiempo y su realidad como mujer, madre y artista. Lo hace, a veces, con crudeza, sin eufemismos, pero con grandes dosis de ironía que reconfortan y envían mensajes de sororidad y empoderamiento. Sus ya clásicos, como 'Ay mamá!' y 'Perra', sonarán en Málaga junto a un nuevo y extenso repertorio que hace guiños a Franco Battiato, rinde homenaje a Pamela Anderson y logra 'Canciones alegres para días tristes' mientras recorre diferentes tipos de amores y vidas.