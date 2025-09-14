Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Radiohead en Londres en 2012 Jim Dyson

Radiohead,¿la banda que lo hizo todo bien?

El grupo británico Radiohead iniciará en Madrid su gira, con caos en la venta online. Diferentes periodistas musicales analizan si su leyenda está justificada

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

Fue una cosa internacional. Los servicios de venta de entradas de toda Europa provocaron el viernes un aquelarre de ira por parte de miles de ... fans: eran los esperadísimos conciertos de Radiohead, los primeros en siete años, los que prometían medidas extra de seguridad para evitar 'bots' y revendedores sin escrúpulos. A base de fallos técnicos, gran cantidad de espectadores quedaron fuera (se ha prometido una reventa oficial en octubre). A muchos les apareció un aviso inquietante: «¿Seguro que no eres un robot?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Radiohead,¿la banda que lo hizo todo bien?

Radiohead,¿la banda que lo hizo todo bien?