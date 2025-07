Pastora Soler pone el broche de oro al 101 Music Festival con un emotivo repaso a su carrera

Pastora Soler deslumbró en Málaga en la clausura del 101 Music Festival Costa del Sol con un viaje emocional por sus 30 años de carrera, ... un espectáculo cargado de emoción, recuerdos, y una imponente voz que sigue siendo un referente en el panorama nacional.

La Plaza de Toros de La Malagueta fue el escenario de su concierto, convertida en una celebración de tres décadas de música. Una fiesta de gratitud hacia el público que la ha acompañado desde sus inicios y un ejercicio de memoria y emoción. La actuación arrancó con una potente intro audiovisual y desde los primeros compases de 'Capote de grana y oro' y 'Trinía', quedó claro que la noche sería un homenaje a sus raíces, a la copla, a la música que ha marcado su trayectoria y su alma. Canciones como 'Torre de arena' evocaron la fuerza de la tradición andaluza, mientras que otras como 'I Have Nothing' y 'No hay manera' demostraron su versatilidad vocal y emocional.

Tras estas interpretaciones, Pastora se dirigió por primera vez al público con palabras llenas de emoción: «Tenía tantísimas ganas de tener esta noche con vosotros… Estoy tan emocionada… Si hay un sitio que me ha apoyado desde el principio, que me quiere, que me arropa, ha sido Málaga»

Un recibimiento cálido, sincero y recíproco, que marcó el tono del resto de la noche. Con más de cinco cambios de vestuario, cada bloque del concierto tuvo su identidad visual. Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando apareció con el mismo vestido que lució en Eurovisión 2012 para interpretar 'Quédate conmigo', una de las canciones más queridas por su público. Además del despliegue musical, la artista compartió anécdotas personales, fragmentos de vídeos inéditos y recuerdos de estos 30 años en la industria, hilando una narrativa cercana, sincera y profundamente emotiva.

Conforme avanzaba el repertorio, el público fue testigo de una Pastora cercana, generosa, sin artificios. Los temas más populares como 'Dámelo ya', 'En mi soledad', o 'Qué pequeña soy yo' provocaron una auténtica ovación, cantados al unísono por un público entregado.

El pico emocional de la noche llegó con 'La mala costumbre', cuando Pastora se bajó del escenario y cantó entre el público. En ese momento íntimo y mágico se fundió en abrazos y miradas con su familia y amistades presentes, entre ellas la también artista Diana Navarro. Una escena conmovedora que resumió el espíritu de esta gira: cercanía, verdad, y una entrega absoluta.

Al terminar la canción, visiblemente emocionada, Pastora declaró: «Por momentos como este, todo vale la pena. Por momentos así, estaría 30 años más.» Una frase que arrancó aplausos, lágrimas y un «te queremos» colectivo que envolvió toda la plaza.

El repertorio fue una montaña rusa emocional que incluyó éxitos como 'Solo tú', 'Toda mi verdad', 'Esta vez quiero ser yo' y el poderoso cierre con 'Si hay Dios', 'La tormenta' y un medley final que reunió temas como 'Invencible', 'Amigas', 'Qué sí' y 'Cielo'. El broche de oro lo puso '30 veces', el tema que da nombre a la gira y que resume su recorrido: 30 años de superación, aplausos y alma.