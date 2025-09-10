Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Málaga atiende a los medios. Marilú Báez

Paco de la Torre vuelve a afear el silencio del ministro de Cultura sobre el Auditorio de Málaga

El alcalde denuncia que Urtasun «está absolutamente de espaldas» al proyecto y hace un llamamiento a la inversión privada

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:06

La Orquesta Filarmónica de Málaga estrena nueva sede y sala de ensayo en el Ejido «mientras llegamos a tener el Auditorio», apostilla Francisco de la ... Torre. Un equipamiento al que el Ministerio de Cultura, dice, «sigue fallando». El alcalde de Málaga aprovechó la visita a las nuevas instalaciones de la OFM para afear una vez más la falta de respuesta del ministro Ernest Urtasun al proyecto musical en la plataforma de San Andrés del puerto de Málaga. «Sigue poniéndose en el perfil, no contesta sobre el tema, da la sensación de que está absolutamente de espaldas a él», lamentó.

