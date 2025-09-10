Paco de la Torre vuelve a afear el silencio del ministro de Cultura sobre el Auditorio de Málaga
El alcalde denuncia que Urtasun «está absolutamente de espaldas» al proyecto y hace un llamamiento a la inversión privada
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:06
La Orquesta Filarmónica de Málaga estrena nueva sede y sala de ensayo en el Ejido «mientras llegamos a tener el Auditorio», apostilla Francisco de la ... Torre. Un equipamiento al que el Ministerio de Cultura, dice, «sigue fallando». El alcalde de Málaga aprovechó la visita a las nuevas instalaciones de la OFM para afear una vez más la falta de respuesta del ministro Ernest Urtasun al proyecto musical en la plataforma de San Andrés del puerto de Málaga. «Sigue poniéndose en el perfil, no contesta sobre el tema, da la sensación de que está absolutamente de espaldas a él», lamentó.
Según el reparto previsto por el Ayuntamiento, al Gobierno le correspondería aportar 45 millones de euros de los 209 millones en los que se estima el coste total. Una cantidad que ha negado en todo momento el departamento de Ernest Urtasun, que no ve en esta obra una prioridad y concentra su inversión en Málaga en la rehabilitación del convento de San Agustín como nueva Biblioteca del Estado.
Tampoco hay respuesta -al menos oficial, sí ante los medios de comunicación- a la última propuesta del alcalde, que contemplaba adelantar el dinero del Gobierno en 2025 y 2026, para darle margen a terminar su proyecto estrella en la ciudad. «Pero ni siquiera regatea, está en el no».
Ante esa situación, es «más necesario» animar a la financiación privada, que según los planes iniciales debería cubrir 110 millones de euros del presupuesto global. Y, según avanzó el alcalde, están en el camino. «Tenemos una respuesta bastante satisfactoria, todavía no hemos completado los contactos con todos los que potencialmente pueden colaborar, pero me siento francamente contento del avance que vamos teniendo hasta ahora», declaró De la Torre. Pero no quiere lanzar las campanas al vuelo, ni dar cifras ni nombres: «Aún es pronto para decir que está resuelto, ni mucho menos, queda un largo recorrido por hacer».
