Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Momento en el que Rosalía desveló en Madrid la portada de su nuevo trabajo. EP

El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación

El trabajo de la catalana está circulando por las redes sociales después de que este martes ya se publicara por error una canción

C. P. S.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El disco de Rosalía, que estaba previsto que viera la luz este viernes, se ha filtrado entero a través de las redes sociales. Se trata ... de una filtración que llega después de que este martes se publicara en Spotify por error 'Reliquia', una de las canciones del álbum. Ahora ha sido a través de Telegram donde ha aparecido publicado el trabajo completo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  8. 8 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  9. 9 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  10. 10

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación

El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación