Marcos Castilla, en Suena SUR: charla y recital de la revelación del piano

SUR Miércoles, 4 de junio 2025, 19:30 Comenta Compartir

Es la revelación del piano en Málaga. Con apenas 18 años, Marcos Castilla acaba de finalizar su primer curso en el Bard Conservatory de Nueva York, un centro al que solo acceden el 15% de los aspirantes. Hasta allí ha llegado gracias a su talento y a la confianza de fundaciones privadas que lo han hecho posible con sus becas. De vuelta a casa por vacaciones, Marcos Castilla se cita con el público malagueño en Suena SUR. El joven pianista mantendrá una charla con la periodista Regina Sotorrío e interpretará varias piezas al piano en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Será el próximo lunes, 16 de junio, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Marcos Castilla será así el próximo invitado de este formato creado por diario SUR y Fundación Unicaja para conocer a los artistas en las distancias cortas. Una oportunidad para descubrir la destreza de un músico que deja de ser una joven promesa para convertirse en realidad. Con solo 15 años, en 2022, se alzó con el triunfo de la sexta edición de 'Tierra de Talento', el concurso de Canal Sur líder de audiencia en el 'prime time' de los sábados. No será el único. A principios de este año también se impuso en 'El piano', un concurso de La Sexta en el que sorprendió con una interpretación en la que mezclaba Chopin, ABBA y Rosalía. Como premio, actuó junto a Mika frente a 10.000 personas en un concierto en Galicia.

Su paso por el 'talent show' de Canal Sur le sirvió de escaparate. A partir de ahí logró una beca de la Fundación Málaga y llamó la atención de Arturo Díez Boscovich, el director de la Larios Pop del Soho, la orquesta sinfónica impulsada por Antonio Banderas en el Teatro del Soho. Tanto es así que en 2023 debutó como solista en ese escenario con el 'Concierto para piano nº21 en do mayor' de Mozart. Y volvería meses después con otro repertorio.

A Fundación Málaga se sumaron después más aliados: Marcos Castilla obtuvo una beca de la Fundación Teatral Antonio Banderas, otra de la Fundación Cultural Latin Grammy y también del propio Bard College, donde cursará los cinco años de formación con profesores de la talla de Terrence Wilson, formado en la Juilliard School. Solo así puede costearse unos estudios que, entre matrícula y alojamiento, rondan los 100.000 dólares al año.

Marcos Castilla optó el pasado año por la universidad de Nueva York tras haber sido admitido en la Royal Academy of Music, el Guildhall School of Music y el Royal College of Music de Londres; en el Royal Conservatoire de Escocia y en el Berklee College of Music de Boston. Y un año después, está satisfecho con su elección. El 16 de junio, en Suena SUR, contará su experiencia y mostrará todo lo aprendido en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, el templo de la música clásica en Málaga.