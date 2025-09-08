Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lady Gaga.

Ver 7 fotos
Lady Gaga. Reuters

Lady Gaga supera a Taylor Swift y Beyoncé en los MTV Video Music Awards

Se lleva el galardón a artista del año en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York

G. S. | Reuters

Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:53

Lady Gaga ha sido nombrada artista del año en los MTV Video Music Awards el domingo, superando a pesos pesados como Taylor Swift y Beyoncé ... en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  5. 5 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas
  10. 10

    El desayuno que triunfa en Marbella: carajillo de whisky japonés y mollete de cerdo ibérico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lady Gaga supera a Taylor Swift y Beyoncé en los MTV Video Music Awards