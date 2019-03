Juanes, Jamie Cullum y Kool The Gang, nuevas confirmaciones en Starlite 2019 Las entradas estarán a la venta el viernes 29 de marzo en la página oficial del festival SUR Jueves, 28 marzo 2019, 15:05

Starlite, el festival boutique más importante de Europa, continúa ampliando el cartel de su octava edición. Juanes, el sábado 6 de julio; Jamie Cullum, el viernes 19 de julio, y Kool & The Gang, el martes 16 de julio, se unen a las confirmaciones de Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne & Pitingo, Sting, Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Miguel Poveda, Manuel Carrasco, Maluma, Juan Magán, Noche Movida, Melendi, Ketama, The Beach Boys, Morat, God Save The Queen, Los Morancos, Raphael, José Mercé & Tomatito, David Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson de Supertramp, Il Divo y Manzanero & Mocedades.

Las entradas de estas nuevas confirmaciones estarán a la venta el próximo viernes 29 de marzo en www.starlitefestival.com, contando con un periodo de preventa de dos horas, que comenzará ese mismo día a las 10 de la mañana y finalizará a las 12:00 del mediodía, momento en que empezará la venta general.

Las entradas para Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne & Pitingo, Sting, Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Miguel Poveda, Manuel Carrasco, Maluma, Juan Magán, Noche Movida, Melendi, Ketama, The Beach Boys, Morat, God Save The Queen, Los Morancos, Raphael, José Mercé & Tomatito, David Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson de Supertramp, Il Divo y Manzanero & Mocedades continúan a la venta en www.starlitefestival.com.

JUANES, LA CAMISA NEGRA MÁS UNIVERSAL

El talento de Juanes volverá a estar presente en el escenario Auditorio de Starlite el próximo sábado 6 de julio. Juanes, que se ha convertido en el principal embajador mundial del rock latino, interpretará sus mejores éxitos en Starlite 2019, permitiendo al público ser testigo de su sonido tan especial, en el que fusiona su amor por el pop y el rock, sus ingeniosas composiciones y su profunda inclinación por el folk tradicional y los ritmos indígenas de Colombia y América Latina.

JAMIE CULLUM, EL CROONER BRITÁNICO POR EXCELENCIA

Starlite dará la bienvenida a la referencia británica del jazz, Jamie Cullum, el viernes 19 de julio. Cantante y pianista, Cullum descubrió su pasión por el jazz desde muy temprano, creando un estilo muy personal y abriendo este género musical a nuevos públicos gracias a la especial fusión del jazz con pop y soul. Su música, tan aclamada por el público, le ha hecho meritorio de un Grammy, dos Globos de Oro o tres premios Brit, entre los numerosos galardones que ha recibido en la industria.

KOOL & THE GANG, LA LEGENDARIA BANDA DEL FUNK

Kool & the Gang, la legendaria banda de funk, soul y R&B, actuará en Starlite el próximo martes 16 de julio. El grupo, que ha estado en activo más que cualquier otra banda de R&B de la historia influenciando la música de tres generaciones, hará que icónicas canciones como 'Celebration', 'Cherish' o 'Jungle Boogie' protagonicen una noche inolvidable para no dejar de bailar y cantar todos los éxitos de los años 70 y 80 en Starlite 2019.

SOBRE STARLITE

Starlite es una plataforma que aúna a grandes artistas nacionales e internacionales del mundo cultural y social.

Starlite Festival es un lugar de referencia para el ocio, la música y la cultura. Su esencia: conciertos cercanos, grandes artistas y djs internacionales, y una amplia oferta gastronómica rodeado de naturaleza. Es el único festival que tiene el sello Marca España por considerar que representa los valores de España y ser un gran embajador del país en el mundo.

La Fundación Starlite es la obra social del proyecto Starlite, que apoya proyectos y fundaciones lideradas por celebridades y personalidades públicas.

Starlite Universe es el primer retail experiencial de marcas de celebridades del mundo, con distribución a nivel internacional. La esencia de los artistas que diseñan sus propios productos se materializa en sus marcas: Antonio Banderas Design, Alejandro Sanz Music Designer, Valeria Mazza Design, Steven Tyler Time Traveler y Naomi Campbell Design.