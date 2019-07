Todo lo que debes saber para comprar entradas para el concierto de Jennifer López en Fuengirola AFP La cantante dará en Marenostrum Fuengirola su único espectáculo en España siete años después de su última gira en el país REGINA SOTORRÍO Viernes, 12 julio 2019, 11:35

La expectación es máxima desde que se conociese que Jennifer López dará su primer concierto en Málaga el próximo 8 de agosto en Marenostrum Fuengirola, el único en Europa de su gira 'It's my party. The live celebration'. Las entradas salen a la venta este lunes 15 de julio, a las 16.00 horas, en las páginas web marenostrumfuengirola.com y masterentradas.com.. Con su anterior gira, 'Dance again world tour', vendió más de un millón de entradas.

Las entradas oscilarán entre los 85 euros y 150 euros, según las primeras informaciones en un recinto al aire libre junto al Castillo Sohail que suma 12.000 personas. La apertura de puertas será a las 19.00 horas, comenzando el 'pre-show' a las 20.00 horas y saliendo a escena Jennifer López a las 22.00 horas.

Siete años han pasado desde su última actuación en España. Y nunca antes se había subido a un escenario en Málaga. Marenostrum Fuengirola se apunta un nuevo tanto en la agenda del verano con la visita de la reina latina del pop y la música urban.

Así, Jennifer López celebrará frente al castillo Sohail su cincuenta cumpleaños (cumple el 24 de julio) con un concierto especial acompañada de su familia y en el que se anuncian «sorpresas». Un show con la potencia de las producciones internacionales, «con un despliegue sin precedentes de escenografía, vestuario y coreografías para dar vida a sus clásicos y sus éxitos más recientes», informan desde la organización.

En detalle El concierto Jennifer López presenta el espectáculo 'It's my party. The live celebration'. Fecha 8 de agosto, a las 22.00 horas. Lugar Marenostrum Fuengirola (en la loma del CastilloSohail). Entradas Entre 85 y 150 euros. A la venta el lunes 15 de julio a las 16.00h a través de las web masterentradas.com y marenostrumfuengirola.com.

Actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de moda, empresaria, productora de televisión, coreógrafa... La figura de J.Lo trasciende disciplinas y géneros, con éxitos tras la pantalla y sobre las tablas. En su catálogo conviven 'hits' que han alcanzado la categoría de clásicos de la música moderna, como 'If you had my love', 'No me ames', 'Love don't cost a thing', 'Jenny from the block', 'Waiting for tonigth' o 'Qué hiciste'; junto con himnos actuales que han conquistado a las nuevas generaciones, como esa pregunta mil veces formulada: '¿Y el anillo pa' cuándo?' Un mes después de su paso por Málaga, Jennifer López volverá a los cines con 'Hustlers'.

La repercusión de la artista de ascendencia puertorriqueña es global. Sus películas han generado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Y el año pasado finalizó su 'residencia' musical en las Vegas tras recaudar cien millones de dólares en tres años.

Con estos avales de súper estrella, llega a Fuengirola para actuar ante un aforo de 12.000 personas, el máximo que alcanza el mayor recinto de conciertos al aire libre en la Costa del Sol. Solo en lo que va de verano han pasado por allí 74.000 personas, casi 20.000 más que en todo el año pasado.