Los Javis: «No es que seamos activistas, es que somos así»

'La llamada', el musical que lanzó a Javier Ambrossi y Javier Calvo como directores y guionistas, vive una «segunda juventud» con una gira que este martes se detiene en el Cervantes REGINA SOTORRÍO Lunes, 8 julio 2019

Tenían demasiado trabajo y demasiada exposición para concentrarse en lo que querían realmente: escribir historias. Por eso tomaron distancia de la primera línea, se encerraron un tiempo en casa y crearon. Pero ya están de vuelta. Acaban de lanzar una nueva temporada de 'Paquita Salas' y preparan una serie para Atresmedia sobre La Veneno, icono del colectivo transexual. De camino recuperan algo de lo antiguo, de aquello que les lanzó a la fama y les valió el sobrenombre de Los Javis. Javier Ambrossi y Javier Calvo dan «una segunda juventud» al musical 'La llamada', una obra que nació del teatro underground para acercarse «cada vez más a Broadway». La llamada de Dios a una chica durante un campamento cristiano sirve de excusa para hablar de otras llamadas, con «el respeto y la libertad de elección» como banderas. De fondo, música pop, latina y hasta 'hits' de Whitney Houston. La obra se instala de martes a domingo en el Teatro Cervantes con elenco y escenografía renovados. Antes, toman la palabra los Javis. No quieren hablar de política, ya están escarmentados y evitan dar titulares. Lo único que aciertan a decir es que a quienes buscan involucionar en los derechos LGTBI les harían una «llamada... perdida». Para todo lo demás, tienen una respuesta.

–Han vuelto a la primera línea tras tomarse un tiempo. ¿Lo necesitaban?

–Javier Ambrossi: A partir del final de 'OT 2017' decidimos que queríamos centrarnos en seguir aprendiendo. Al fin y al cabo solo hemos hecho una película y tres temporadas de una serie. ¡Que es mucho! Pero tenemos muchas ganas de seguir desarrollándonos como directores y guionistas. Eso requiere tiempo. Abrimos nuestra propia productora y en eso estamos, intentando crear proyectos nuevos y estar más con nosotros mismos.

–¿Se llegaron a cansar de sí mismos?

–Javier Calvo: Llega un momento que cuando sales en muchos lugares al final pierdes el control de lo que quieres hacer realmente, que es crear. Y para eso necesitas encerrarte un tiempo en casa y luego ya viene todo lo demás.

–¿Han renunciado a proyectos muy lucrativos por no apartarse de esa línea?

–J. C.: A varios importantes.

–J. A.: Hay cosas muy grandes. Pero decidimos firmar un acuerdo con Atresmedia Studios para desarrollar, escribir y dirigir series y eso significó decir que no a cosas importantes.

–¿Les gustaría que les llamaran por sus apellidos? ¿Los Javis es una etiqueta muy simplista?

–J. C.: Nosotros nunca nos referimos a nosotros como los Javis. Nos sentimos más identificados con nuestro apellidos.

–J. A.: Es la forma que han tenido los medios de decirlo rápido, pero no viene de nosotros. No es nuestro nombre artístico.

–Preparan una serie sobre La Veneno, un icono del colectivo transexual. ¿Será para toda la familia?

–J. C.: No lo sé. Será la serie que tenga que ser, que es lo que siempre hemos hecho, crear libremente para que le guste a quien le quiera gustar. Nosotros no intentamos hacer productos prefabricados para que les guste a un tipo de público. Nosotros hacemos la serie que nos sale del corazón

–J. A.: A nosotros no nos guía el resultado sino la manera de hacerlo. Así fue con 'La llamada', con 'Paquita Salas' y con La Veneno será exactamente igual. Primero vamos a ver qué historia hay. No sabemos todavía exactamente hacia dónde vamos.

–Pero, ¿está la sociedad ya preparada para abordar estos temas en 'prime time'?

–J. A.: Creo que sí, que tenemos una de las sociedades más avanzadas del mundo en estos temas. A mí me encantaría pensar que sí, que vivimos en un país muy plural y que, al fin y al cabo, esto está a la orden del día.

–¿Se puede hacer activismo desde la amabilidad?

–J. C.: Nosotros no hacemos activismo. Sé que el activismo que se ha hecho durante todos estos años no ha sido amable pero porque la sociedad tampoco lo ha sido. Se puede hacer activismo cada uno como quiera y como pueda, pero desde luego la única manera no es ser amable.

–J. A.: No, de hecho mucho de los avances se han conseguido a base de mucha lucha. Se puede hacer activismo cada uno como quiera, pero muchas veces no lleva a ningún sitio la amabilidad.

–J. C.: Muchas veces la amabilidad no es suficiente.

–Me sorprende que digan que no hacen activismo. Quizás no conscientemente, pero el mundo LGTBI está en todos sus trabajos.

–J. A.: Ser activista es un trabajo a tiempo completo de gente que día y noche se parte la cara por causas. A nosotros nos sale de manera natural. No es que seamos activistas es que somos así. No tiene más. Me quito el sombrero por esa gente que es capaz de dar la vida por una causa y que hace que la vida de los demás sea mejor.

–J. C.: Respetamos tanto a los activistas que conocemos, admiramos tanto su trabajo y estamos tan agradecido a toda la gente que se ha partido la cara para que nosotros tengamos los derechos que tenemos, que no nos consideramos activistas porque no les llegamos ni a la suela del zapato. Nosotros lo único que tenemos es un compromiso con quienes somos y escribimos historias que nos preocupan y del colectivo al que pertenecemos.

–¿Se sienten un referente?

–J. C.: Cuando hice de 'Fer' en 'Física o química' sí que recibí muchos comentarios de gente que había salido del armario gracias a mi personaje. Al final lo que haces tiene repercusión en la gente, pero ser un referente conlleva una gran responsabilidad y nosotros reivindicamos el poder equivocarnos y el poder no saber cosas y estar en continuo aprendizaje. Ser un referente es como ser un político, tienes que tener el expediente muy limpio, y de momento nosotros seguimos aprendiendo.