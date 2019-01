La banda sonora 'The Greatest Showman', disco del año 2018 Hugh Jackman e intérpretes en una escena de la película «El Gran Showman». / Archivo Entre el 13 de enero de 2018 y el 5 de enero de 2019 el álbum ha superado las 5,4 millones de ventas acumuladas (físicas y digitales) en el mundo ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Martes, 8 enero 2019, 17:19

Las ventas de discos ya no son lo que eran. Antes, comprar un vinilo o, más recientemente, un CD, era casi un ritual para los amantes de la música. Ahora, desplazarse a una tienda a comprar un álbum es una costumbre en peligro de extinción, fuertemente amenazada por las plataformas de música en 'streaming' y de venta online, así como las descargas ilegales.

A diferencia de lo que ocurría hace una década, este año solo un álbum ha conseguido desafiar estas nuevas reglas. La banda sonora del 'film' musical 'The Greatest Showman' ha sido el único disco que ha superado las tres millones de ventas físicas -que representan el 51% del total de sus ventas-, aunque ha funcionado bien en todos los formatos, siendo además el más descargado (17%) y escuchado online (32%), de acuerdo con los datos de la web United World Chart, que contabiliza las ventas totales acumuladas (físicas y online) de los álbumes musicales en un año.

Según esta clasificación, entre el 13 de enero de 2018 y el 5 de enero de 2019, el citado álbum acumuló más de 5,4 millones ventas en el mundo, situándose por delante de 'Scorpion', del rapero canadiense Drake (4,2 millones), y 'Beerbongs & Bentleys', del también músico de hip hop Post Malone (3,9 millones).

El 31 de diciembre, unos días antes del cierre de la lista, cuando aún los resultados no eran definitivos, el actor Hugh Jackman publicó un tuit en el que escribió: «Ni en mis sueños más salvajes», demostrando su sorpresa ante tal acontecimiento.

En 2017, el pelirrojo más famoso del espectro musical, Ed Sheeran, y su exitoso 'Divide', encabezó la lista con 9,6 millones de ventas acumuladas. 365 días después, el británico aún se mantiene firme, situándose en cuarto lugar con 3,9 millones.

El año de las bandas sonoras

'The Greatest Showman' no ha sido la única película en colarse en el la lista musical. En el octavo puesto, con 2,2 millones de ventas acumuladas, ha destacado la banda sonora 'A Star is Born', del largometraje inspirado por la vida de la diva Lady Gaga, que la propia cantante protagoniza junto al actor Bradley Cooper. Unos puestos más abajo, en decimoséptimo lugar y con 1,7 millones de ventas acumuladas, se ha situado la banda sonora de 'Black Panther', a cargo de Kendrick Lamar.

También se han colado en el Top 10 '?', de XXXTentacion, quinto con 2,7 millones; 'Astroworld', de Travis Scott, sexto con 2,4 millones; 'Invasion Of Privacy', de Cardi B, noveno con 2,2 millones; y 'Evolve' de Imagine Dragons, décimo con 2,1 millones.

Cabe destacar, asimismo, la irrupción a nivel internacional del fenómeno coreano, con Bangtan Boys y su álbum 'Love Yourself ? Tear', que se ha colado en el quinto lugar, gracias a sus 2,7 millones, y de Exo, con el relanzamiento de 'Don't Mess Up My Tempo', que ha sido decimoquinto con 1,8 millones.

Uno de los considerados discos del 2018 por la crítica, 'Sweetener' de Ariana Grande, ha terminado el año en decimosexto lugar con 1,7 millones, por delante de otras dos divas del pop: 'Camila', de Camila Cabello (1,6 millones) y 'Reputation' de Taylor Swift (1,5 millones), que mantiene el tipo en su segundo año en el mercado.