Migue Fernández

El fenómeno fan no caduca con Pecos: noche 'revival' en Marenostrum Fuengirola

Casi 5.000 voces acompañan a Javier y Pedro, el rubio y el moreno, en su viaje en el tiempo en un concierto con las entradas agotadas desde febrero

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:04

Es curioso, pero la que será una de las giras de este 2025 pudo suceder (casi) igual hace 30 años. Mismas canciones, mismos artistas y ... el mismo coro de cientos de voces que acompañan cada tema. Es cierto que los gritos hoy son menos y los años de todos los que estamos aquí, más; pero el resto tampoco ha cambiado tanto. El fenómeno fan no caduca con Pecos. Casi 5.000 personas se apuntaron este miércoles al 'revival' de los hermanos Herrero, el rubio y el moreno, en Marenostrum Fuengirola, una noche para recordar a esa niña que forraba su carpeta con las fotos de la 'Súper Pop', a aquella otra que empapelaba su habitación con pósters del dúo y a la que soñaba con su primer amor adolescente al ritmo de 'Acordes'. «Ojalá que todas estas canciones os hagan recordar bonitos y buenos momentos de vuestra vida», deseaba Pedro al inicio de esta celebración de sus 45 años de música, tras dos décadas sin pisar juntos un escenario.

