«Todavía tengo un deseo ardiente de mejorar este mundo» Santana actúa en el Marenostrum Castle Park. / Efe El guitarrista y compositor Carlos Santana, que actúa en Fuengirola el 9 de agosto, se afana en dar «luz» con su música en unos tiempos oscuros: «Trump representa el vórtice del miedo» REGINA SOTORRÍO Lunes, 30 julio 2018, 00:37

Cada respuesta que ofrece contiene una carga espiritual. Ya hable de reguetón («Sería más bueno si alguien le pone letra que tenga sustancia y principios espirituales») o de Donald Trump («Lo que es más efectivo es que millones de personas recen para cambiar su corazón»). Tras los míticos riffs de la guitarra de Carlos Santana hay un hombre de profunda fe que a sus 71 años recién cumplidos no ha perdido la esperanza y el deseo de «mejorar este mundo» con su música. Como defiende el artista mexicano recurriendo a la sabiduría popular, «es mejor prender una veladora que maldecir la oscuridad». Por lo pronto, el diez veces ganador del Grammy iluminará el 9 de agosto al público del Marenostrum Castle Park de Fuengirola –en la ladera del castillo Sohail– con sus éxitos inmortales.

–Felicidades por sus 71 años recién cumplidos. ¿Qué tiene de bueno cumplir años?

–Supone cristalizar, purificar, hacer más fuerte mi actitud por una vida tan larga con tantas bendiciones y milagros. Supone tener uno salud, energía y poder lograr tus sueños. Cada año para mí es un paso más.

–¿Le quedan pasos que dar? Parecería que lo ha hecho ya todo y que ha cumplido ya todas sus metas.

–No, todavía tengo un deseo ardiente de mejorar este mundo. Los mismos principios de Bob Marley y John Lennon son también principios míos, queremos utilizar la música para aliviar, curar, educar, dar de comer, vestir, dar esperanza, alegría y fuerza a la gente.

–¿La música tiene ese poder?

–Efectivamente, sin duda. La música es un arte que compenetra el corazón de la gente y les ilumina la mente para que piensen diferente, no como víctimas o villanos, sino con victoria de espíritu.

–Como padre del rock latino, ¿cuál es el estado de salud del género? ¿le gusta su descendencia?

–Todo lo que tenga corazón, integridad y se haga con ganas, me gusta.

El concierto Lugar. Marenostrum Castle Park de Fuengirola, junto al Castillo Sohail. Fecha. 9 de agosto, a las 23.00 horas. Preshow a las 21.00 horas Entradas. Entre 55 y 120 euros (más gastos).

–Pero hoy parece que el reguetón le ha ganado la partida al rock en la música latina...

–Hay cosas que vienen y se van más rápido que otras, y unas se quedan. Por ejemplo, con todo respeto, hay muchos gitanos, pero los que se quedan son Django Reinhardt, Manitas de Plata y Paco de Lucía. Tienen el sonido de la inmortalidad. Lo que permanece es la música que viene solamente para traer unidad y armonía a este mundo.

–¿Cree que el reguetón es una moda pasajera?

–No necesariamente. Es un ritmo delicioso y un imán que atrae. El reguetón sería más bueno si alguien le pone letra que tenga sustancia y principios espirituales.

–Es una de las críticas habituales al género, las letras simples y con tintes machistas en algunos casos.

–Todo depende de quién lo está haciendo y por qué motivo lo está haciendo. En mi caso, los motivos no son superficiales ni temporales. No estamos desesperados para que la gente nos vea y nos admire. Hay gente que quiere el éxito instantáneo como un 'instant coffee'. No digo que es malo, lo que sería es más bueno si mujeres y hombres escribieran letras en ese ritmo que abriera la mente a las personas. Porque la gente necesita mucha esperanza y mucha luz. Este mundo está muy oscuro, hay mucho miedo y separación.

–¿La comunidad latina sigue teniendo miedo en EE UU?

–No nada más en EE UU. En cualquier parte del mundo. La estupidez de la oscuridad, el miedo, no solamente le pertenece a los EE UU. Todas las naciones están infectadas del concepto de que nadie es digno de la gracia de Dios y de que todos estamos manchados de pecado. Y eso es un concepto muy negativo. No puedes volar si te cortan las alas. Jesucristo decía cuando estaba solo en su meditación: «Yo soy quien soy, yo soy la luz».

–Es un hombre de profunda fe. ¿Ha sido una guía en un mundo tan competitivo como el suyo?

–Sí, cómo no. Tener fe y esperanza es tener otros músculos internamente muy fuertes que hacen que puedas sobrepasar desiertos.

–En estos tiempos resulta simbólico que usted tocara el himno de EE UU en unas finales de la NBA. ¿Era un mensaje para Donald Trump?

–Para mí, lo digo con claridad, con seguridad y con humildad, no hay ninguna banda que represente al mundo como Santana. Muchos representan a EE UU, muchos representan a España, otros a Francia, África... Mi música representa a todo el mundo, yo soy 'a planetary citizen'. Yo soy una persona que cuando toca, gracias a dios, todos los corazones están atentos para recibir un mensaje que no viene de mí, viene por encima de mí. Y el mensaje es que tú también puedes hacer milagros y bendiciones. Cada persona está construida con luz. La fe, la esperanza y la convicción espiritual te ayuda a que puedas hacer una transformación total.

–Eso le vendría bien a Trump.

–Lo que es más efectivo es que millones de personas recen para cambiar su corazón. Como dice el dicho, es mejor prender una veladora que maldecir la oscuridad. Él representa el 'vortex' (vórtice) del miedo.

–Ha producido un documental sobre Dolores Huertas, una mujer pionera en la lucha por los derechos civiles. ¿Es su granito de arena en la revolución que las mujeres están protagonizando?

–Me encanta que mi madre, mis hermanas, mis hijas y mi esposa florezcan con sus sueños. Somos uno. Es importante enseñarle desde chiquititos a los niños a tratarlas con mucho honor y respeto, no como si fueran una silla o una mula. Tratar a las mujeres con respeto y honor hace que tú seas más masculino. Las personas que son machos son babosos, pendejos y brutos. Pero el hombre que es hombre trata a la mujer como una reina y una diosa.

–Su mujer, Cindy Blackman, le acompaña a la batería.

–Me encanta cuando la gente la ve tocar porque se les cae la baba, abren la boca y los ojos se les hacen muy grandes. No pueden creer que una mujer pueda tocar tan rápido, tan fuerte, con tanto corazón e inteligencia.

–Cuando a uno le llaman leyenda y dios de la guitarra, ¿hay que tomar distancia de los halagos?

–Sí, sí, tienes razón. Siempre he dicho desde chiquito que el público son flores, la música es el agua y yo soy la manguera.