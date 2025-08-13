Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migue Fernández

Bruno Hock, los 16 años de un talento del violín

Ha ganado el concurso de televisión 'Tierra de talento' y un certamen en Alemania. El joven malagueño pisa fuerte en la música con una convicción: «Tocar es lo que me llena»

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:26

Cuando empieza a tocar los primeros acordes, se hace el silencio. El trasiego constante de turistas que suben y bajan la Alcazaba a las diez ... de la mañana de un viernes se ralentiza. Quien pasa a su lado lo hace con cuidado, despacito, y otros muchos se detienen en plena calle a escuchar. Ninguno sabrá su nombre, ni siquiera serían capaz de dar título a lo que suena, pero les gusta lo que oyen. Él es Bruno Hock, un malagueño de 16 años, el ganador de la última edición del 'talent show' de Canal Sur 'Tierra de talento' y una promesa en firme del violín.

