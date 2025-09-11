Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bad Bunny en un concierto. Afp

Bad Bunny deja a EE UU fuera de su gira por miedo a las redadas antinmigración

«Es algo que nos preocupaba mucho», asegura el artista, que ha ofrecido 30 conciertos en Puerto Rico y dará medio centenar más en el resto del mundo

I. C. R.

I. C. R.

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:47

Tras una exitosa residencia de treinta conciertos en Puerto Rico que según Forbes habría inyectado a la isla al menos 200 millones de dólares, Bad ... Bunny se prepara ahora para el más de medio centenar de recitales que le llevarán por buena parte del planeta -ojo a las más de 600.000 entradas que vendió en España en apenas 24 horas- desde noviembre de este mismo año hasta julio del año que viene. Sin embargo, el artista ha dejado a Estados Unidos fuera del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

