Aretha Franklin, en estado muy grave La cantante estadounidense Aretha Franklin. / Afp La 'Reina del Soul', a la que diagnosticaron cáncer en 2010, actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John contra el sida en Nueva York y su última aparición pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017 COLPISA / AFP Detroit Lunes, 13 agosto 2018, 13:14

La cantante estadounidense Aretha Franklin, ganadora de varios premios Grammy, se encuentra gravemente enferma y rodeada de los suyos, informó un periodista amigo de la familia en su página web el lunes.

La 'Reina del Soul', de 76 años, conocida por éxitos como 'Respect' (1967) o 'I Say a Little Prayer' (1968), «está gravemente enferma en Detroit. La familia pide plegarias y privacidad», escribió Roger Friedman en la página Showbiz 411.

Franklin, a la que diagnosticaron cáncer en 2010, actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John contra el sida en Nueva York. Su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017.

«Fue un espectáculo milagroso pues Aretha luchaba ya contra el agotamiento y la deshidratación», escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.

A lo largo de su extensa carrera, Franklin acumuló 18 premios Grammy, incluido uno a la carrera artística.

Entre sus mayor éxitos se encuentran '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' (1968), 'Day Dreaming' (1972), 'Jump to It' (1982), 'Freeway of Love' (1985), y 'A Rose Is Still A Rose' (1998).

En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Uno de sus temas ganadores de un Grammy fue 'I Knew You Were Waiting for Me', un dueto que cantó junto al fallecido cantante británico George Michael.

En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.

Franklin también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama.