Antonio Orozco, en una imagen promocional. Javier Ocaña

Antonio Orozco

Vermú de domingo
«He aprendido dónde estánmis límites»

En 'Inevitablemente yo', el músico relata el proceso que le obligóa parar para poder empezar de nuevo

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:11

Comenta

La primera guitarra de Antonio Orozco se llamaba Rosario, como su abuela, y la última se llama Ana, «como mi otra abuela». Entre una guitarra ... y otra, Orozco recorrió un exitoso camino profesional plagado de tantos viajes, conciertos y obligaciones que, en otoño de 2023, llegó a su límite: tras un concierto en Bruselas, su cuerpo le obligó a parar en seco. Aquello le costó cancelar 111 conciertos, pero también fue el inicio de un proceso de recuperación física y psicológica que le llevó a replantearse algunos aspectos de su vida. De esa etapa nacieron un disco, un documental y el libro 'Inevitablemente yo' (Planeta), que describe como «una canción muy larga» en una conversación en la que se muestra cercano y feliz: «Estoy como en mi 'prime', que dicen los chavalillos. Me parece mentira el momento tan bonito que estoy viviendo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

