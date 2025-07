Antoñito Molina conquista el Marenostrum con el corazón en la mano y Málaga en el alma

Antoñito Molina volvió a Málaga con una promesa: saldar la deuda emocional que sentía con una tierra que siempre le ha dado más de lo ... que soñó. El viernes 4 de julio, el artista gaditano se presentó en el escenario de Marenostrum Fuengirola con su gira 'Me Prometo', desatando una ola de sentimientos, recuerdos y alegría compartida con miles de asistentes que lo recibieron como uno de los suyos.

El concierto arrancó con fuerza con 'La Aventura', una de las canciones más emblemáticas de su disco 'El Club de los Soñadores'. Desde el primer acorde, el público respondió de pie, cantando con él y entregándose a una noche que prometía ser inolvidable. Antoñito apareció entre aplausos, mientras el público coreaba a pleno pulmón «Antonio, Antonio, Antonio…». Con una sonrisa sincera y la voz entrecortada, saludó: «Buenas noches, Fuengirola. Me da a mí que se viene otra noche de las que no se olvidan».

La fiesta continuó de la mano de canciones como 'Supongo', que puso a bailar al público, y 'Hubo un tiempo', donde el artista tuvo un detalle muy especial: cambió parte de la letra para mencionar directamente a Málaga, desatando una ovación emotiva. No faltó el desahogo con 'Que coraje te da', ni los momentos de confesión como en 'No le digas más a nadie'. «Compuse esta canción en uno de los peores momentos de mi vida. No la cantaba en directo porque no podía», confesó el artista. La cantó con la mano en el pecho, sintiéndola de principio a fin. El público, enmudecido, respondió con un apoyo profundo y respetuoso.

Ampliar Antoñito Molina, durante su concierto en Marenostrum Fuengirola. Rocío Nadales

Uno de los momentos más especiales de la noche fue con 'Suéltate el pelo', tema dedicado a su madre. Mientras cantaba la canción, se proyectaba en las pantallas se fotos enviadas por sus fans con sus propias madres. Al final, cantó mirando la imagen de la foto con su madre.

Antoñito Molina también hizo vibrar Marenostrum con temas como 'De qué te vale', 'Me subo por las paredes' y 'Mi escondite'. Pero la magia cambió de forma cuando se sentó en el simbólico 'Banco de los Soñadores' para una parte más reflexiva del show. Desde allí interpretó 'Los sueños que este niño tiene' y 'Bienvenidos al club de los soñadores', compartiendo con ojos llenos de emoción lo que significaba para él perseguir sus sueños desde niño, ahora hechos realidad frente a miles de personas.

Sentado aún en el banco, recordó aquellos tiempos en que cantaba en salas y bares malagueños. Mencionó rincones donde se forjó como artista antes de llegar a grandes escenarios. Enlazó recuerdos con temas como 'Patatín patatán', 'Vivir conmigo' y 'Me estoy volviendo loco'. Luego, al piano, brilló con una de las favoritas del público, 'Yo soy pa ti'.

Uno de los momentos más esperados llegó casi al final: la presentación de su nueva canción, escrita especialmente para esta ocasión. «Como no podía ser de otra manera, anoche no pude dormir y me acordé de todo lo vivido en Málaga», dijo antes de estrenar la canción que parece llamarse 'Mi Málaga La Bella'. Una carta de amor en forma de canción, con versos que decían: «Antes que el mundo lo viera, ya lo veía... Málaga ya me quería. Qué bonito fue quererte cuando pocos me escuchaban». Mencionó lugares icónicos como calle Larios, La Rosaleda o la Alcazaba, y agradeció a cada sala, pueblo y escenario donde comenzó su camino artístico.

Para el cierre, Antoñito Molina reservó joyas como 'Te voy a querer', iluminada por miles de linternas alzadas como estrellas. Le siguieron una versión pop-rock de 'Ya no me muero por nadie', que desató la euforia, y el himno personal de la gira, 'Me prometo', que cantó caminando entre el público, rodeado de cariño, emociones y móviles grabando. El broche final llegó con 'Laberinto' y 'Por si mañana', con el público dejándose la voz hasta el último segundo.

Más que un concierto, fue una noche de reencuentros, confesiones y homenajes. Antoñito Molina no solo cantó en Málaga. Cantó a Málaga. Y esta tierra, como siempre, le respondió con el alma abierta.