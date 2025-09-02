Ana Mena y su encuentro con las estrellas del grupo japonés XG: «No lo olvidaré jamás»

Llegó la madrugada del lunes a España y, pese al 'jet lag', ayer seguía en las nubes. Ana Mena rompió moldes el pasado sábado en su primer concierto asiático ... , que también fue el pionero de una artista occidental en el festival de música A-Nation de Tokio, con más de dos décadas de historia. Dominado por estrellas de la música nipona y de figuras del k-pop coreano, la artista malagueña derrochó sobre el escenario carisma, energía y emoción, demostrando su imparable proyección internacional y su asalto al trono de la música latina contemporánea. Una actuación que marcó a la cantante que, tras el espectáculo y todo lo vivido, aseguró que esta experiencia «no lo olvidaré jamás».

«Actuar en Japón ha sido un sueño», confesó la malagueña, que incluso recibió la invitación para volver el año que viene. Ana Mena fue la sensación del festival e incluso tuvo un encuentro con las cabezas de cartel A-Nation, el grupo nipón XG, formado por las jóvenes cantantes Jurin, Chisa, Hinata, Juria, Cocona, Maya y Harvey. «Ellas quisieron conocer a Ana e incluso se hicieron fotos juntas», señalaron ayer a SUR desde el equipo de la esteponera, que también fue recibida por el Embajador de España en Tokio que destacó el «orgullo» que supone para nuestro país participar en este festival.

Todo el equipo y el cuerpo de baile de la cantante de 'Madrid City' -tema que ayer superó los 100 millones de reproducciones en Spotify- y 'A un paso de la Luna' recibieron camisetas personalizadas con el nombre de Ana Mena, mientras que el trato en camerinos y detrás del escenario fue «exquisito». El preludio de su salto al escenario, que también le ha dejado huella. Por lo inusual y lo espectacular. «Sentir la energía de 60.000 personas es algo que no olvidaré jamás. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad», confesó con humildad la estrella tras marcar un nuevo capítulo en su carrera y consolidar su imparable proyección internacional.