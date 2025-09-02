Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ana Mena ha vuelto a subir el listón de su carrera internacional al debutar en Japón. Jesús Andrade

Ana Mena y su encuentro con las estrellas del grupo japonés XG: «No lo olvidaré jamás»

La cantante malagueña hace historia al convertirse en la primera artista no asiática que actúa en el festival A-Nation

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:04

Llegó la madrugada del lunes a España y, pese al 'jet lag', ayer seguía en las nubes. Ana Mena rompió moldes el pasado sábado en su primer concierto asiático ... , que también fue el pionero de una artista occidental en el festival de música A-Nation de Tokio, con más de dos décadas de historia. Dominado por estrellas de la música nipona y de figuras del k-pop coreano, la artista malagueña derrochó sobre el escenario carisma, energía y emoción, demostrando su imparable proyección internacional y su asalto al trono de la música latina contemporánea. Una actuación que marcó a la cantante que, tras el espectáculo y todo lo vivido, aseguró que esta experiencia «no lo olvidaré jamás».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    El nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, el parque Ibn al-Baytar, empieza a tomar vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ana Mena y su encuentro con las estrellas del grupo japonés XG: «No lo olvidaré jamás»

Ana Mena y su encuentro con las estrellas del grupo japonés XG: «No lo olvidaré jamás»