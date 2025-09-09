Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ministerio de Cultura compra a una familia malagueña el retrato más emblemático de Bernardo de Gálvez

El óleo que pintó Salvador Maella en 1784 y que sirvió de modelo para el cuadro que cuelga en el Capitolio ha sido adquirido por 60.000 euros para el Museo del Ejército de Toledo

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:00

Es su imagen más reconocible, la que todos asocian a su nombre. Bernardo de Gálvez luce en el pecho la cruz de Caballero de la ... Real Orden de Carlos III y en una mano sostiene la carta de felicitación que le escribió su padre cuando conquistó Mobile, una de sus muchas victorias. El militar de Macharaviaya aparece ya como héroe de la independencia americana en el cuadro que Mariano Salvador Maella, artista de cámara del rey Carlos III, pintó en 1784. Una réplica de esa obra está desde 2014 en el Capitolio de los EE UU, pero el original colgará a partir de ahora de las paredes del Museo del Ejército de Toledo.

