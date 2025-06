El Ministerio de Cultura acusa recibo de la carta del alcalde de Málaga, pero reafirma su negativa al Auditorio

Paco Griñán Málaga Miércoles, 4 de junio 2025, 12:08 Comenta Compartir

El último intento del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, por desatascar el proyecto del Auditorio proponiéndole al Ministerio de Cultura unas facilidades ... de pago que allanen su participación en la construcción de esta infraestructura musical no han tenido el efecto deseado por el Ayuntamiento de la capital. Ante la negativa del Gobierno español a financiar parte de sus 209 millones de euros junto al resto de administraciones e inversores privados, el regidor envió el pasado 31 de marzo una carta al ministro Ernest Urtasun en la que le proponía que el Consistorio adelante el dinero de la aportación estatal al palacio de la música hasta que Cultura acabe en 2026 las obras de la Biblioteca provincial (BPE) en el antiguo convento de San Agustín. No obstante, desde Madrid no hay cambio de postura y mantiene su negativa al Auditorio, un proyecto que paradójicamente impulsaba el propio Gobierno central hace algo más de una década como principal promotor.

