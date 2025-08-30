Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 30 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:11

  1. Patricia Conor

    A costa del sol

Sospecha que ha llegado a la cuesta del puerto, como siempre, y cruza la esquina del mercado dejándose llevar por el olor a marisco, como ... siempre. Está cerca. Escucha las olas y el murmullo bilingüe del verano de siempre, las sirenas de los barcos de siempre. Huele a sal y hay cuerpos sudados a raudales, ruidos de patinetes, jolgorio. Al llegar al cruce estrecho de siempre nota un tirón en el arnés y entiende que ha llegado a su destino. Dispuesta al chapuzón suelta su bastón blanco, saca la toalla y la tiende sobre la arena hasta que el asfalto frío, otro tirón en el arnés y las quejas de los turistas le detienen. Hoy tampoco habrá mar. Desde que se fueron las vecinas, desde que pusieron aquellos enormes edificios blancos e inundaron la ciudad de novedades, su perro guía es incapaz de llevarle por los caminos de siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 30 de agosto

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 30 de agosto