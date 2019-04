María Zambrano se pone al día en casa La filósofa veleña María Zambrano. / SUR La fundación dedicada a la pensadora recupera desde este miércoles su congreso internacional ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 10 abril 2019, 00:29

Dos palabras se han convertido en la destilación de casi todos los miedos y amenazas: la crisis. Ya sea económica, política, social o «de valores», la crisis emerge como la gran zona de sombra en la contemporaneidad. Y ante eso, la luz del pensamiento de María Zambrano: «La crisis no es sino la señal, el signo de que la vida y la historia son movimiento, proceso».

Lo escribe la pensadora veleña en 'Persona y democracia' (1958), quizá su libro más político y social, donde reivindica la democracia como «el régimen más humano» para regir la convivencia. «No se es hombre como se es bestia o planta de una vez y para siempre en forma fija; la condición humana se conquista, de no ser así, no existiría la historia, no hubiéramos conocido sobre el planeta más que un régimen, una forma de convivir», sigue la filósofa.

Justo 'Persona y democracia' surge como la espina dorsal de la sexta edición del congreso internacional que la Fundación María Zambrano recupera después de un paréntesis de una década. Además, la cita programada desde este miércoles en la Vélez-Málaga natal de la pensadora suma a las esperables conferencias y mesas redondas en torno a su vida y su obra propuestas plásticas, musicales y escénicas para presentarse como «una iniciativa no sólo académica, sino cultural en un sentido integral», en palabras del director de la Fundación María Zambrano, Juan Antonio García Galindo.

«La figura de María Zambrano, lamentablemente, es más conocida fuera de España que en nuestro propio país. Por eso consideramos desde la fundación que había que abrir nuevas líneas de trabajo, de difusión y promoción de su obra que nos permitieran poner al día a María Zambrano, ponerla en contacto con la sociedad actual, porque su pensamiento sigue estando de plena vigencia», ofrece García Galindo.

Así, el congreso que hoy abre su programación quiere «no sólo presentar y difundir su obra, sino también trabajar sobre esos temas que María Zambrano puso sobre la mesa y que hoy en día tienen una gran actualidad como las cuestiones de género, la democracia y el futuro de Europa», ofrece el director de la fundación dedicada a la pensadora veleña.

Algunos de esos asuntos desfilarán por la conferencia titulada 'Ciudadanía mundial y multilateralismo democrático' con la que el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza abrirá este miércoles el programa del congreso. «La universalidad de María Zambrano reside en que su pensamiento fue vanguardia en su momento y se anticipó en la reflexión social y cultural sobre problemas que nos siguen acuciando en la actualidad», abrocha el director de la fundación, que mantiene en la agenda futuras alianzas institucionales con universidades españolas y foráneas.

Vocación abierta

Esa vocación de apertura se filtra también en el cartel de este sexto congreso, que reunirá, como avanza García Galindo, a «investigadores procedentes de disciplinas distintas, pero convergentes: filósofos, filólogos, escritores, historiadores, políticos, gestores culturales, especialistas en cine, en teatro...».

Y hablando de cartel, Eugenio Chicano firma el de este congreso, que suma este miércoles la inauguración de la exposición 'D(escribiendo) Miradas: La Edad de Plata vista por Alfonso' y el concierto de Paco Damas en torno a las mujeres de la Generación del 27 (a partir de las 20.30 horas en el Teatro del Carmen). Para el jueves jueves está prevista la representación de 'La tumba de Antígona' con la participación de la actriz Marisa Paredes (21.00 horas, Teatro del Carmen); mientras que el viernes se ha programado el estreno (18.45 horas) del documental 'El método de los claros: búsqueda de claros en la imagen cinematográfica' a cargo de José Manuel Mouriño y el recital de Cuco Pérez a partir de las 20.00 horas para cerrar el congreso que devuelve a María Zambrano a la actualidad desde su lugar de origen.