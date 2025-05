El malagueño Jorge Rando lleva el nuevo expresionismo al Jiushi Art Museum de Shanghái

Jorge Rando vuelve a China. El artista, que ha hecho de puente entre el arte europeo y el del gigante asiático a través del museo ... que lleva su nombre en el Molinillo, vuelve de nuevo al país oriental, esta vez a Shanghái, para exhibir la personal huella del malagueño, una de las figuras clave del expresionismo contemporáneo. En esta quinta exposición ofrece una gran retrospectiva que, bajo el título 'Quiero pintar la vida', recorre más de más de medio siglo a través de la obra del artista. reunida en el Jiushi Art Museum, donde la fuerza cromática y la conexión emocional atraviesan los grandes temas universales de su paleta, como la naturaleza, el sufrimiento, la espiritualidad y la esperanza.

Ampliar El artista Jorge Rando grabó un vídeo para la inauguración de la exposición en China. SUR

Inaugurada el pasado fin de semana en el barrio Bund, uno de los más emblemáticos de la ciudad, la muestra comisariada por la directora del Museo Jorge Rando, Vanesa Díaz, exhibirá hasta el próximo octubre una una selección de 149 óleos y dibujos, que se enmarcan en los grandes ciclos temáticos del maestro malagueño como 'Mariposas', 'El negro también es color', 'Luz de la Flor', 'El Nacimiento del color', 'Naturalezas', 'Horizontes Verticales', 'Maternidades', 'Paisajes', 'Animales', 'Figuras', 'Niños', 'Clochards' o 'Miniaturas', entre otros.

La exposición se enmarca dentro del Festival de Arte Español, que el Museo de Arte Jiushi celebra, con el apoyo del Instituto Cervantes de Shanghai, para conmemorar el vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre España y China. Así, Jorge Rando coprotagoniza este certamen junto al arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuya mítica obra modernista también es objeto de sendas exposiciones en el centro expositivo chino.

Dos autores de estilos y parcelas muy diferentes, pero unidos por su humanismo y reconocimiento en el país chino. «A lo largo de mi vida, no me he cansado de decir que la pintura sin amor es solo color sin alma…La pintura es amor», declaró el pintor malagueño en un vídeo de presentación que grabó para la inauguración de la exposición 'Quiero pintar la vida', que muestra obras con un amplio arco temporal y artístico que abarca desde 1970 a sus últimas piezas de 2024, procedentes de colecciones particulares, el Museo Jorge Rando de Málaga y los propios fondos personales del artista.

Ampliar Anuncio de la exposición 'El arte de vivir' en las calles de y edificios de Shanghai. SUR

La muestra ha despertado interés ya que Jorge Rando es uno de los artistas españoles con mayor proyección en China después de que su trabajo ya fuera descubierto en 2019 en los museos Memorial de Qi Baishi y Art Sichuan, a las que siguieron en 2024 las muestras en Shenzhen Art y Xuzhou Art Museum. Tras su paso por Shanghái, 'Quiero pintar la vida' proseguirá su gira por Asia hasta el año 2027.