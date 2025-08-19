Morante no reaparecerá en Málaga este miércoles

Se despejó la incógnita. Morante de la Puebla no reaparecerá en Málaga este miércoles, donde estaba anunciado en la segunda de sus tardes en el ... abono al no haberse recuperado de la cogida sufrida el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra, según han confirmado fuentes consultadas.

Morante ya no pudo hacer el paseíllo este pasado lunes en el primero de sus carteles en el abono -donde fue sustituido por Diego Urdiales- y tampoco podrá hacerlo en el segundo de sus compromisos, previsto para este miércoles, donde estaba anunciado junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega para estoquear reses del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.

Será la tercera vacante que la empresa Lances de Futuro tendrá que cubrir en este ciclo ya que también tuvo que sustituir a Cayetano, que estaba anunciado en el cartel de este martes, y su puesto lo ocupará Manuel Escribano, quien hará el paseíllo junto a Roca Rey y David de Miranda.