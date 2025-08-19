Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Morante, el pasado año, en el paseíllo en La Malagueta. sur

Morante no reaparecerá en Málaga este miércoles

Toros. ·

El diestro sevillano no se encuentra aún recuperado de su cogida en Pontevedra. La empresa busca un sustituto para completar el cartel donde están Alejandro Talavante y Juan Ortega

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 11:51

Se despejó la incógnita. Morante de la Puebla no reaparecerá en Málaga este miércoles, donde estaba anunciado en la segunda de sus tardes en el ... abono al no haberse recuperado de la cogida sufrida el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra, según han confirmado fuentes consultadas.

