Lecciones de toreo y vida en Málaga

Málaga asistirá este sábado a la alternativa de un torero de la tierra. El sevillano Pepe Moral cederá los trastos al rondeño Pablo Páez en ... presencia de José Fernando Molina ante reses de Murteira Grave. En la previa de esta cita, el padrino y el toricantano han compartido este lunes una charla con alumnos de escuelas taurinas de la provincia y han impartido una clase de toreo de salón a las jóvenes profesas de la fiesta nacional.

Un encuentro organizado por la empresa Lances de Futuro, donde tanto Moral como Páez han enseñado los aspectos de carácter técnico del toreo y han abierto su corazón narrando sus experiencias personales y profesionales durante su camino en el mundo del toro, que no ha sido fácil. Con ello han buscado transmitir valores asociados a la tauromaquia y a la vida como son el sacrificio, el espíritu de superación, la entrega o el respeto.

Pepe Moral, que debuta en La Malagueta, ha explicado que la de este sábado será la primera alternativa que concederá desde que en 2009 se convirtió en matador de toros y, al igual que hicieron con él su padrino y testigo de alternativa (Uceda Leal y Salvador Cortés, respectivamente), estará a disposición de Pablo Páez para lo que necesite.

Ampliar Pepe Moral y a la derecha Pablo Páez, durante la clase. ñito salas

Durante la charla, Moral ha comentado la travesía del desierto por la que ha pasado durante los últimos años en el plano personal y profesional y cómo recuperó la ilusión tras regresar a la escuela taurina de Sevilla. Un proceso de 'resurrección' que le llevó a triunfar con la corrida de Miura en la Feria de Abril de este año.

«En mi trayectoria ha habido tardes que me han marcado, pero la más importante ha sido la de este año en Sevilla. Esa corrida de Miura ha sido un antes y un después en mi carrera y es una fecha que no la voy a olvidar. Sevilla me ha dado luz para seguir el camino que quiero», ha destacado el diestro sevillano, quien este año ha empezado a recoger parte de los frutos en forma de contratos, aunque confía en que puedan ser más en la temporada de 2026.

Además de explicarle cuestiones técnicas, Pepe Moral les ha dicho a los alumnos de las escuelas taurinas que cuando estén delante de los erales «haced lo que se os pase por la cabeza, no tengáis miedo ni vergüenza».

Con la «máxima ilusión»

Por su parte, Pablo Páez ha afirmado que afronta su alternativa con «la máxima ilusión y voy a dar el 100%» y ha añadido que cuando le comunicaron que estaría en los carteles de Málaga no se lo podía creer. «Es un día que no se va a olvidar nunca. Era tanta la alegría cuando me dijeron que iba a tomar la alternativa que bailaba y todo», ha relatado.

Páez ha confiado en poder lograr un triunfo en Málaga que le permita labrarse un futuro en el complicado mundo de los matadores de toros y ha desvelado que en 2019 en Acho (Perú) estuvo a punto de dejar la tauromaquia. «Si esa tarde no pasaba nada me iba a quitar. Triunfé y empezaron a salir más oportunidades. Ese día cuando corté la oreja, me puse a llorar», ha manifestado.

Ya en la calle, en la plaza Antonio Ordóñez, junto a La Malagueta, ante la mirada de viandantes y turistas, Pepe Moral y Pablo Páez han explicado a una treintena de alumnos de ambos sexos y diferentes edades sus conceptos taurinos con capote y muleta.