Banderilla de Ventura al primero de su lote a lomos de 'Bronce', sin cabezal. pacurrón
Cuarta de abono

La maestría de Diego Ventura logra la primera puerta grande de la feria taurina de Málaga

Toros. ·

El hispanoluso mantiene su idilio con La Malagueta al cortar tres orejas en una tarde donde el fallo con los aceros privó del triunfo a Martín Ferrer; sobriedad de Sergio Galán

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

La puerta grande 'Manolo Segura' de La Malagueta se abrió este domingo por primera vez durante el abono de la feria. El encargado de descerrajarla ... fue Diego Ventura tras una actuación donde volvió a dejar patente con su maestría por qué es a día de hoy la máxima figura del rejoneo y ratificó su idilio con Málaga, donde por segundo año consecutivo salió a hombros. Le podría haber acompañado Martín Ferrer, quien estuvo muy entonado en sus actuaciones, pero el veleño marró con los aceros por lo que se esfumó el sueño de la salida a hombros. En una tarde donde una de las grandes noticias fue el entradón que registraron los tendidos, Sergio Galán tuvo una actuación sobria.

