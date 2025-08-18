La maestría de Diego Ventura logra la primera puerta grande de la feria taurina de Málaga

La puerta grande 'Manolo Segura' de La Malagueta se abrió este domingo por primera vez durante el abono de la feria. El encargado de descerrajarla ... fue Diego Ventura tras una actuación donde volvió a dejar patente con su maestría por qué es a día de hoy la máxima figura del rejoneo y ratificó su idilio con Málaga, donde por segundo año consecutivo salió a hombros. Le podría haber acompañado Martín Ferrer, quien estuvo muy entonado en sus actuaciones, pero el veleño marró con los aceros por lo que se esfumó el sueño de la salida a hombros. En una tarde donde una de las grandes noticias fue el entradón que registraron los tendidos, Sergio Galán tuvo una actuación sobria.

Andando y sin acometividad saltó al ruedo el segundo de la tarde, 'Zapito', al que Diego Ventura recibió a lomos de 'Querido'. Dejó dos rejones de castigo para intentar avivar la embestida. En banderillas salió con 'Quirico' con el que puso dos rehilete templando a dos pistas. Fue el aperitivo de la actuación cumbre que llegó cuando saltó al ruedo 'Bronce', con quien dibujó auténticos muletazos con la grupa antes de clavar los garapullos arriba y de dejar dos banderillas tras quitarle la cabezada al caballo, lo que provocó el clamor en los tendidos. Remató con un carrusel de banderillas cortas al violín a lomos de 'Brillante' ante un burel ya muy parado. Dejó dos pinchazos antes de un rejonazo trasero, lo que dejó el premio en una oreja.

Ampliar Ventura, a hombros, por la puerta grande. pacurrón

Las dos lograría en el quinto. Tras dejar sendos rejones de castigo montando al 'Guadalquivir', saltó al albero uno de los caballos estrella de su cuadra, 'Nómada'. Diego Ventura se dejó llegar mucho a un toro más colaborador que sus hermanos de camada y lo templó a dos pistas, luciéndose en las banderillas citando con el paso español. La espectacularidad llegó de la mano de 'Quitasueños' con dos quiebros, especialmente el segundo por su ajuste, que pusieron al público en pie. El epílogo de su actuación, montando a 'Guadalquivir', estuvo de nuevo protagonizado por las banderillas cortas al violín. Esta vez sí acertó a la primera con un rejonazo que hizo rodar a 'Filibustero'. Los tendidos de la plaza se cuajaron de pañuelos blancos pidiendo los máximos trofeos. El palco estuvo acertado en dar las dos orejas y en no atender la petición del rabo, porque aunque el triunfo de Ventura fue incontestable no fue de la rotundidad, por ejemplo, del logrado el pasado año.

Con la miel del triunfo en los labios se quedó Ferrer Martín tras una completa actuación en sus dos toros. A su primero lo recibió a lomos de 'Charito' dejando dos rejones de castigo. En banderillas clavó arriba montando a 'Mosca' dejándose llegar mucho la embestida del toro, lo que provocó que sufriera algún topetazo, mientras que con 'Cigala' brilló con los dos quiebros en los terrenos de cercanías que hicieron que las palmas echaran humo. Tras las banderillas cortas, dejó un rejón casi entero trasero, pero necesitó de diez descabellos lo que enfrió el ambiente.

Ampliar Martín Ferrer, ante el primero de su lote. pacurrón

Espoleado por el triunfo de Ventura, Ferrer Martín salió a por todas en el último del festejo, un toro que colaboró más. Ante él, el veleño colocó buenas banderillas, hizo vibrar a los tendidos con los giros delante de la cara de 'Narciso' y caldeó el ambiente con las cortas y la rosa. Dejó un rejonazo trasero y otra vez volvió a echar pie a tierra y necesitó cinco descabellos que diluyeron el triunfo.

Ampliar Banderilla de Sergio Galán. pacurrón

Seis años después volvió a Málaga Sergio Galán, que dejó una actuación presidida por el clasicismo y la sobriedad de su rejoneo. A su primero lo paró y lo templó muy bien con 'Noche', efectivo estuvo con las banderillas a lomos de 'Ligero' y 'Capricho' y caldeó el ambiente con las cortas a lomos de 'Óleo'. Dejó un rejón bajo contrario y un descabello. En el cuarto poco pudo hacer ya que tras la segunda banderilla el animal se inutilizó una mano por lo que abrevió. Dejó un rejonazo bajo.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de toros de La Malagueta.

Ganadería: Se lidiaron dos toros de Benítez Cubero (1º y 2º) y cuatro de Pallarés (3º, 4º, 5º y 6º), reglamentariamente despuntados para rejones, de correcta presentación y juego desigual, en general mansos y parados.

Rejoneadores: Sergio Galán: Ovación tras levísima petición y silencio; Diego Ventura: oreja y dos orejas con petición de rabo; y Ferrer Martín: palmas tras aviso y palmas tras aviso.

Incidencias: Domingo 17 de agosto. Casi lleno en tarde calurosa. Presidió Carlos Bueno, que estuvo acertado al no conceder la injustificada petición de rabo que el público solicitó para Ventura en el quinto del festejo.