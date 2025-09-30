Finito de Córdoba impartirá una clase magistral en La Malagueta
Toros. ·El diestro cordobés protagonizará el XIII Certamen Doctor Juan Pedro de Luna el próximo 18 de octubre en un festejo donde participarán alumnos de escuelas taurinas de Málaga, Moita, Castellón y Valencia
Málaga
Martes, 30 de septiembre 2025, 17:30
Málaga pondrá punto y final a la temporada taurina de 2025 el próximo 18 de agosto con la celebración en La Malagueta del XIII Certamen ... Doctor Juan Pedro de Luna, donde impartirá una clase magistral el torero Finito de Córdoba en un festejo con entrada gratuita.
En el festejo, a partir de las 18 horas, se lidiarán cinco novillos de la ganadería de Macandro para Finito de Córdoba y los alumnos de escuelas taurinas Eduardo 'Chibanga', de Moita (Portugal); Jaime Padilla, (Málaga); Ian Bermejo (Castellón), y Pablo Torres (Valencia).
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que los aficionados tendrán «una gran oportunidad para conocer a estas jóvenes promesas de la tauromaquia y para disfrutar del arte y la experiencia de Finito de Córdoba».
Entre los toreros que han participado en ediciones anteriores de este certamen se encuentran El Juli, Enrique Ponce, Urdiales, El Cid, Juan José Padilla y los malagueños Javier Conde, Maripaz Vega o Fernando Rey.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.