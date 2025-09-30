Finito de Córdoba impartirá una clase magistral en La Malagueta

Málaga pondrá punto y final a la temporada taurina de 2025 el próximo 18 de agosto con la celebración en La Malagueta del XIII Certamen ... Doctor Juan Pedro de Luna, donde impartirá una clase magistral el torero Finito de Córdoba en un festejo con entrada gratuita.

En el festejo, a partir de las 18 horas, se lidiarán cinco novillos de la ganadería de Macandro para Finito de Córdoba y los alumnos de escuelas taurinas Eduardo 'Chibanga', de Moita (Portugal); Jaime Padilla, (Málaga); Ian Bermejo (Castellón), y Pablo Torres (Valencia).

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que los aficionados tendrán «una gran oportunidad para conocer a estas jóvenes promesas de la tauromaquia y para disfrutar del arte y la experiencia de Finito de Córdoba».

Entre los toreros que han participado en ediciones anteriores de este certamen se encuentran El Juli, Enrique Ponce, Urdiales, El Cid, Juan José Padilla y los malagueños Javier Conde, Maripaz Vega o Fernando Rey.