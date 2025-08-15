Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Derechazo de Hernández al toro al que le cortó su primera oreja en Málaga. pacurrón
Segunda de abono

El fallo con la espada priva a la terna de un gran triunfo

Toros. ·

Grata impresión de Víctor Hernández en su debut en Málaga, donde corta una oreja; sublime faena de Borja Jiménez; y buen nivel de David Galván en un festejo con tres destacados toros de Criado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:49

Si en la novillada con la que se abrió la feria taurina el juego de los novillos condicionó el festejo para mal, en la primera ... corrida de toros del ciclo fue al contrario y tres destacados toros de Juan Manuel Criado contribuyeron a que sobre el albero de La Malagueta se viviera una interesante tarde con contenido artístico de buen nivel. El único 'pero' fue que el fallo con las espadas privó a David Galván –que reapareció tras su reciente cogida en Perú–, Borja Jiménez y Víctor Hernández, que también regresó a los ruedos en esta corrida después de la cogida del pasado junio en Torrejón de Ardoz, de conseguir un triunfo mayor.

