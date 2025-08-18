'Vencido', toro del regreso de Diego Urdiales a Málaga
Toros. ·El riojano es el sustituto de Morante en un festejo donde Fortes hará el primero de sus dos paseíllos en la feria y completa el cartel Pablo Aguado para lidiar un lote completo de Torrealta
Málaga
Lunes, 18 de agosto 2025, 13:34
Tras el festejo de rejones de este domingo, vuelven las corridas de toros a pie a La Malagueta en el arranque de la recta final ... de la feria, donde se concentran los carteles que más interés han despertado en las taquillas. Este lunes se lidiará un lote completo de Torrealta, cuyo primer ejemplar en saltar al ruedo lleva por nombre 'Vencido' y será el toro con el que, nueve años después, regrese Diego Urdiales a la plaza de Málaga.
El riojano sustituye en el cartel a Morante de la Puebla, cuya presencia en el festejo del miércoles es de momento una incógnita. A Urdiales le acompañarán en el paseíllo a partir de las 7 de la tarde el malagueño Fortes, en la primera de sus dos tardes en el abono, y Pablo Aguado.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Vencido', número 33, colorado bragado, 553 kilos, nacido el 01/21.
2.- 'Liante', número 61, negro, 533 kilos, nacido el 01/21.
3.- 'Instructor', número 43, negro, 551 kilos, nacido el 11/20.
4.- 'Pocarropa', número 49, castaño, 525 kilos, nacido el 11/20.
5.- 'Gordito', número 14, negro listón, 565 kilos, nacido el 11/20.
6.- 'Aventurero', número 9, negro, 540 kilos, nacido el 12/20.
Primer sobrero. 'Torbellino', número 54, negro bragado, 543 kilos, nacido el 11/20.
Segundo sobrero. 'Catalejo', número 11, melocotón, 554 kilos, nacido el 11/19.
El festejo estará presidio por Antonio Roche, quien estará acompañado en el palco por Paco Arijo como asesor artístico y José Luis Monterroso como asesor veterinario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.