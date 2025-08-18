Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los ejemplares de Torrealta que esta tarde saltará al ruedo de La Malagueta. sur

'Vencido', toro del regreso de Diego Urdiales a Málaga

Toros. ·

El riojano es el sustituto de Morante en un festejo donde Fortes hará el primero de sus dos paseíllos en la feria y completa el cartel Pablo Aguado para lidiar un lote completo de Torrealta

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:34

Tras el festejo de rejones de este domingo, vuelven las corridas de toros a pie a La Malagueta en el arranque de la recta final ... de la feria, donde se concentran los carteles que más interés han despertado en las taquillas. Este lunes se lidiará un lote completo de Torrealta, cuyo primer ejemplar en saltar al ruedo lleva por nombre 'Vencido' y será el toro con el que, nueve años después, regrese Diego Urdiales a la plaza de Málaga.

