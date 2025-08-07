Presentado el trofeo al toro más bravo de la Feria de Málaga

El centro cultural La Malagueta ha acogido este jueves la presentación del trofeo taurino al toro más bravo de la feria taurina de la capital. ... Un galardón que concede el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga -entidad que este 2025 cumple su 120 aniversario- y que alcanza su XIX edición.

El trofeo es una escultura de la artista holandesa Gerthy Baars realizada con la técnica de la cera perdida en bronce viejo y bronce pulido y que el pasado año recayó en el toro 'Ponderoso' de la ganadería de Núñez del Cuvillo, al que Fortes cortó dos orejas y fue premiado con la vuelta al ruedo.

El acto de presentación ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado; la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez; la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de la capital Teresa Porras; el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio Luque y del secretario general electo de la Organización Colegial Veterinaria, José Ramón Caballero.

Salado ha destacado en el apoyo institucional de la Diputación a la tauromaquia y ha defendido la vinculación del mundo veterinario con el mundo del toreo, que ha definido como «una combinación de ciencia, ética y tradición».

«Su rol es esencial para mantener un nivel de integridad y respeto dentro de este antiguo y complejo ritual. Sin ellos no podrían realizarse ningún evento taurino», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que los veterinarios garantizan que los toros «cumplan con los estándares requeridos, que se cumplan las normativas vigentes y que, en la medida de lo posible, se minimice el sufrimiento de los animales».