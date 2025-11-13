Málaga despide a Fosforito: su capilla ardiente se instala esta tarde en el Ayuntamiento

Málaga dará su último adiós a Fosforito en el Ayuntamiento. Su capilla ardiente se instalará esta tarde -en una hora aún por confirmar- en el ... Salón de los Espejos del Consistorio, por expreso deseo de su familia. Una despedida con honores para quien fue Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo, que se suma a los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento.

Las muestras de condolencias por la muerte de Antonio Fernández Díaz han sido unánimes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destaca la «huella imborrable» que deja en la cultura andaluza y en la historia de España. «Se apagó la voz de Antonio Fernández 'Fosforito', Medalla de Andalucía y Llave de Oro del Cante. Uno de nuestros cantaores flamencos más universales», escribe en la red social 'X'. También en esa misma plataforma, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dedica unas palabras al artista: «Se ha ido Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito'. Un cantaor que bebió de la tradición para legarnos arte con mayúsculas».

La Diputación de Málaga, por su parte, dedicará a Fosforito la celebración este viernes del Día Internacional del Flamenco. «El mundo del flamenco se queda huérfano», afirma el presidente, Francisco Salado, que lamenta la pérdida de «un cantaor único». «Me uno al dolor de su familia, de sus amigos, de todos los aficionados al flamenco y de todos aquellos que han sido los afortunados de disfrutar de su voz durante tantos años», manifestó.