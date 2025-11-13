Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fosforito, con la Llave de Oro del cante.

Málaga despide a Fosforito: su capilla ardiente se instala esta tarde en el Ayuntamiento

Se suceden las muestras de condolencias por la pérdida de uno de «nuestros cantaores más universales». El Consistorio decreta dos días de luto oficial

Regina Sotorrío

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:05

Málaga dará su último adiós a Fosforito en el Ayuntamiento. Su capilla ardiente se instalará esta tarde -en una hora aún por confirmar- en el ... Salón de los Espejos del Consistorio, por expreso deseo de su familia. Una despedida con honores para quien fue Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo, que se suma a los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento.

