Macarena García y Nacho Vigalondo, premios del Festival de Cine de Benalmádena

Los protagonistas del próximo Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB) serán la actriz Macarena García y los cineastas Nacho Vigalondo, el polaco Krzysztof Zanussi ... y el maestro del terror italiano Lamberto Bava, que recibirán el reconocimiento del certamen. La Diputación de Málaga fue este miércoles el escenario del anuncio de la programación y los grandes premios de la muestra que celebrará su 24 edición entre el 18 y el 25 de Octubre, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa. Estos galardones se suman a los ya anunciados al director y guionista Alexis Morante, la escritora Elvira Lindo y al periodista Manuel Bellido.

Ampliar Cartel del Festival de Cine de Benalmádena 2025. SUR

La actriz Macarena García, ganadora de un Goya con 'Blancanieves' (Pablo Berger), recibirá el Premio de Interpretación. Se trata, en palabras del codirector del festival, Jaime Noguera, «de una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Dueña de una mirada expresiva y una presencia magnética, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la entrega y una constante búsqueda de nuevos registros interpretativos».

Por su parte, el director Nacho Vigalondo, conocido por sus trabajos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, recibirá el Premio de Dirección. Nominado al Oscar en sus inicios con el cortometraje '7:35 de la mañana', el cineasta acaba de estrenar su último largometraje, 'Daniela Forever', mientras que en Netflix está presente con 'Superstar', la serie sobre la popular Tamara. Vigalondo es «un cineasta excepcional, polifacético y sin complejos que se ha labrado un lugar destacado tanto en el cine español como en el panorama internacional. Con una obra que desafía géneros, Vigalondo ha demostrado que el cine popular puede ser también inteligente, arriesgado y lleno de matices», comentó Noguera.

Nacido en Varsovia en 1939, Krzysztof Zanussi, que recibirá el Premio Internacional, es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un autor excepcional que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre la vida, la fe, la ciencia y el destino humano.

Por su parte, Lamberto Bava, que recibirá el Premio Especial Internacional, es un nombre imprescindible en la historia del cine fantástico europeo. Siendo hijo del legendario Mario Bava, pionero del horror gótico y del giallo italiano, Lamberto supo transformar esa herencia en un estilo propio, desarrollando una carrera que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas del terror italiano de los años 80 y en un auténtico renovador del fantástico televisivo en la década siguiente.

Manuel López Mestanza, vicepresidente de la Diputación de Málaga, destacó que «el festival, con su larga trayectoria, forma ya parte del alma cultural de nuestra provincia. Son más de dos décadas en las que el cine ha sido el espejo, la memoria y el horizonte para Benalmádena y todos los que amamos la cultura. El festival nos invita a conocer otras realidades que nos transforman». Por su parte, Jesica Trujillo, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, subrayó que «Benalmádena apuesta por la cultura, con iniciativas propias y apoyando asociaciones como Acibe y su 24ª edición de FICCAB».

Sección Oficial internacional y paritaria

Para la Sección Oficial, se han recibido más de mil cortometrajes internacionales, desde países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile, Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. Cabe destacar que veinte de los cortometrajes presentados tenían su origen en Málaga, optando todas ellas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el FICCAB.

En total, competirán 30 cortometrajes, con paridad en la dirección, además de haber 5 cortos que optan al Mejor Cortometraje Malagueño. Hay 7 cortos internacionales, de Reino Unido, Mexico, Rumania, Francia, Irán, Dinamarca y Bélgica. Entre los cortos nacionales, destacan la vuelta al cortometraje de Daniel Sanchez Arevalo, Javier Marco y Javier Fesser (ganadores todos ellos del Premio al Mejor Cortometraje en el FICCAB en ediciones anteriores) con 'Pipiolos' (con Marta Etura), 'Insalvable' (con Pedro Casablanc y Javier Pereira) y 'Depredador'.

La Sección Oficial también cuenta con el debut en la dirección de Eduard Fernandez con 'El otro' y de Vanesa Romero con 'Sexo a los 70'; la animación con 'Adiós', de José Prats (nominado al BAFTA) y 'Pobre Marciano', de Alex Rey; y otros trabajos protagonizados por Fernando Tejero, Almudena Amor, Álvaro Cervantes, Eva Llorach y Carlos Santos, entre otros.

Además de su Sección Oficial, dedicada al cortometraje, el FICCAB dedicará proyecciones especiales a sus homenajeados como Éter (Krzysztof Zanussi) o Demons (Lamberto Bava), una proyección muy especial que contará con la presencia del director de culto Lamberto Bava, acompañado de la actriz Fabiola Toledo, y el autor del libro 'Demons: La pesadilla retorna', Pedro José Tena.

En el marco de la presentación de la publicación 'Benalzine', dedicada George Bud Ornstein, y la presentación del ciclo Cine y Arquitectura, Carlos Zamarriego y Héctor Márquez presentarán una de las películas imprescindibles de la saga Bond y la modernidad arquitectónica como 'Goldfinger' (Guy Hamilton). Las otras dos películas que conforma en el ciclo son el documental 'Aalto', de la directora finlandesa Virpi Suutari y 'Playtime', de Jacques Tati.

Entre las sesiones especiales destacan también documentales andaluces como 'Lorca en la Habana' (José A. Torres y Antonio Manuel), que se celebrará en colaboración con el Cinefórum Cineclub Más Madera, o 'Arcoíris en blanco y negro' (Kike Mesa). Una de las actividades más celebras será el taller práctico, impartido por Minichaplin, 'Hoy la banda sonora eres tú', una «experiencia total, divertida y creativa, para comprobar que el cine es mucho más que imagen. Y que lo que suena sirve precisamente para que sintamos aún más lo que vemos».