Jesica Trujillo, Manuel López Mestanza y Jaime Noriega, en la presentación del certamen. SUR

Macarena García y Nacho Vigalondo, premios del Festival de Cine de Benalmádena

Treinta cortometrajes competirán en el certamen que se celebra desde el 18 de octubre y que también reconocerá a los cineastas Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

SUR

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:22

Los protagonistas del próximo Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB) serán la actriz Macarena García y los cineastas Nacho Vigalondo, el polaco Krzysztof Zanussi ... y el maestro del terror italiano Lamberto Bava, que recibirán el reconocimiento del certamen. La Diputación de Málaga fue este miércoles el escenario del anuncio de la programación y los grandes premios de la muestra que celebrará su 24 edición entre el 18 y el 25 de Octubre, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa. Estos galardones se suman a los ya anunciados al director y guionista Alexis Morante, la escritora Elvira Lindo y al periodista Manuel Bellido.

