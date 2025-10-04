Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años

El mundo de la cultura, de la música y del flamenco están hoy de luto por la muerte de Adelfa Soto, artista malagueña (de adopción) ... que ha fallecido este sábado en Málaga. «Nos ha dejado en Málaga Adelfa Soto, una gran mujer, una artista inmensa, un alma llena de luz y de copla», han comunicado sus allegados.

Vecina del barrio de Gamarra, Soto nació el 25 de enero de 1937 en Valencia aunque desde muy joven residía en Málaga. Hija de la Niña de la Puebla, su primera actuación pública fue en el año 1947, cuando obtuvo el premio en un concurso radiofónico para cantantes noveles, al que se presentó sin que lo supieran sus padres. Soto era la madre de la actriz Adelfa Calvo, malagueña con un premio Goya.

Con once años cantó en el Circo Price de Madrid y, en 1952, participó en el espectáculo 'Manojo de coplas' junto a sus padres. Ese mismo año también debutó en el Teatro Calderón de Madrid con el espectáculo 'Alegrías de Juan Vélez', de Juanito Valderrama.

La artista también hizo sus pinitos en el cine. Participó en las películas 'La copla andaluza' (1959), 'El alma de la copla' (1965) y 'El rey de la carretera' (1956).

Adelfa fue una mujer que vivió cantando y formado a muchos de los artistas en el género de la copla que ha dado la ciudad. «Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado luminoso que seguirá inspirando a quienes aman la música y, especialmente, la canción española», resumen.

Desde finales de 2023, los jardines ubicados junto a la plaza Prudencio Jiménez, en Gamarra, llevan el nombre de la artista malagueña. Se trata de una iniciativa que partió de la Junta Municipal de Distrito Bailén-Miraflores y contó con el apoyo del Consejo de Distrito por unanimidad.

A lo largo de su vida, Adelfa ha recibido numerosos reconocimientos y homenajes por parte de los amantes de la copla y el flamenco. Uno de los últimos se lo dio la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba', que en enero de 2013 le concedió su escudo de oro, máximo galardón que otorga dicha entidad.

El cuerpo de Adelfa Soto Jiménez descansan en la sala 27 de Parcemasa, donde familiares, amigos y compañeros podrán ofrecerle su último adiós, acompañándola con el cariño, el respeto y la admiración que siempre despertó. La misa funeral esta tarde a las 15.30 horas.