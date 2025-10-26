Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor Pepe Pérez-Muelas. Pablo Sánchez del Valle

Pepe Pérez-Muelas

Escritor
«Este viaje no es una huida, sino un regreso a mis años felices»

En 'Días de sol y piedra', el escritor pedalea hasta Roma con el dolor como equipaje y la cultura italiana como compañera de viaje

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Filólogo, historiador del arte y profesor de Literatura en Sevilla, de niño ya viajaba en su cabeza contemplando las páginas del atlas. Será por eso, ... y por todas las vueltas que ha dado por el mundo, por lo que no se sabe muy bien si Pepe Pérez-Muelas es un escritor que viaja o un viajero que escribe: cuando una crisis vital le atraviesa de arriba abajo hasta llevarlo al borde de la depresión, decide hacerle frente echándose la ansiedad a la mochila y recorriendo en bicicleta la Vía Francígena, una senda de peregrinación que va desde los Alpes hasta Roma. El resultado es 'Días de sol y piedra' (Siruela), obra donde entremezcla las reflexiones más íntimas con la descripción del paisaje italiano mientras se cruza con Primo Levi, Pavese o Petrarca. Tras leer el libro, la duda se resuelve: Pérez-Muelas es un gran escritor que, además, viaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Este viaje no es una huida, sino un regreso a mis años felices»

«Este viaje no es una huida, sino un regreso a mis años felices»