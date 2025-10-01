Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Belzunce presenta 'Periodistas en tiempos de oscuridad', junto a Ana Pastor.

José Ramon Ladra/Colpisa

Fernando Belzunce: «El mundo sería mucho peor sin periodismo»

El director general editorial de Vocento ilumina en su libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' una profesión «necesaria» a través de los testimonios de un centenar de centinelas de la verdad

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:10

«El mundo sería mucho peor sin periodismo». Lo asegura Fernando Belzunce (Pamplona, 1976), director general editorial de Vocento y autor de 'Periodistas en tiempos ... de oscuridad' (Ariel). El pertinente ensayo, fruto de tres años de trabajo, reúne más de un centenar de testimonios de periodistas, reporteros y editores de todo el mundo que resisten a enemigos como la mentira, el populismo y el imperio del algoritmo. Un retrato coral y esperanzado sobre una profesión «necesaria y fascinante», en palabras de su autor, que los presenta en un momento en que la desinformación y la polarización amenazan la democracia.

