El periodista Manuel Trillo. E.N.

Manuel Trillo: «Sucesivas generaciones reinterpretan el pasado desde prismas diferentes»

El periodista presenta 'La conquista española olvidada' en la Biblioteca de Castilla y León

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:34

La traducción de la obra de Rudyard Kipling 'El hombre que pudo reinar' regaló a los lectores españoles una deliciosa ambigüedad en su título: aquel ... verbo «pudo», al tiempo pretérito simple e hipótesis condicional, aludía a la vez a un (anti)héroe que, durante unos instantes, gobernó, y, al mismo tiempo, estuvo cerca de ser proclamado rey, sin conseguirlo. Ese mismo agasajo obsequia la obra de Manuel Trillo 'La conquista española olvidada: La expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos', más que una crónica de aventuras de un episodio histórico perdido, una reflexión eventual sobre el rol de España en la independencia de la nación americana. La obra, editada por Tiempo de Historia, será presentada este 3 de diciembre en la Biblioteca de Castilla y León, de mano de su autor y de Fernando Conde.

