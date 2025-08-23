Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Stephen King, el rey del terror y de las letras, con más de 500 millones de ejemplares vendidos. AP. Elise Amendola

La leyendas de Stephen King bajo la lupa del especialista malagueño en su obra: de las drogas a sus nombres falsos

Tony Jiménez repasa en 'El resplandor del genio' la inabarcable obra del autor más prolífico e influyente de la literatura contemporánea

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

Tiene apellido de rey. King, Stephen King. Va camino del centenar de títulos, ha superado los 500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo ... y las adaptaciones en pantalla de sus obras no paran de aumentar. Pero a sus 77 años no quiere ni oír hablar de jubilación. Hace un par de meses aparecía en castellano su última novela, 'No tengas miedo'. Así que no es extraño que más que maestro, el autor tenga trato de majestad y sea considerado el auténtico 'king' del terror. O rey a secas. Y como tal, los mitos y leyendas sobre su vida y su obra se agolpan en su biografía. Un terreno entre la ficción y la realidad en la que ha intentado poner negro sobre blanco el escritor malagueño Tony Jiménez que, una década después de entregarse a la misión imposible de atrapar la obra del autor norteamericano en un volumen enciclopédico ('Las pesadillas de Stephen King'), vuelve a la carga con 'El resplandor del genio' en el que trata de explicar por qué «la cultura popular no se puede entender sin su figura».

