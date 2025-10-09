Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

László Krasznahorkai. Julián Martín

El húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

El escritor, que ganó el Premio Formentor 2024, se embolsará los 980.000 euros con los que está dotado el apreciado galardón de la Academia Sueca

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04

Comenta

László Krasznahorkai es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 «por su visión». Así lo ha anunciado el secretario perpetuo de la Academia Sueca, ... Mats Malm, al comunicar este jueves en Estocolmo un fallo que esta vez sorprendió y que respetó la alternancia hombre-mujer que se mantiene desde 2017. László Krasznahorkai, que recoge el testigo de la surcoreana Han Kang, se embolsará los diez millones de coronas suecas (unos 980.000 euros) con los que está dotado el prestigioso galardón de la Academia Sueca.

