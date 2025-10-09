Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Sátántangó' (1994), basada en la novela de Krasznahorkai. E. C.

Krasznahorkai, mano derecha de Béla Tarr y su cine de autor apocalíptico

Cineasta y novelista han plasmado su universo de paisajes desolados y caos a través de planos extensos y silencios

Miguel Aizpuru

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:11

Comenta

El escritor magiar afincado en Berlín ha tenido a lo largo de su carrera una estrechísima relación con el mundo del cine, impulsada en gran ... parte por su amistad y alianza profesional con el cineasta de culto y compatriota Béla Tarr, con quien ha trabajado en diversos proyectos cinematográficos desde mediados de los años 80.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Krasznahorkai, mano derecha de Béla Tarr y su cine de autor apocalíptico

Krasznahorkai, mano derecha de Béla Tarr y su cine de autor apocalíptico