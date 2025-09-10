José Antonio Sau, ganador del certamen de poesía del Cortijo de la Duquesa

El escritor y periodista de SUR José Antonio Sau se ha alzado con el XII Certamen Poético Internacional Cortijo de la Duquesa, convocado por la ... asociación cultural homónima, con su poema 'Perplejo', un concurso que cada año registra más participación y que en esta edición ha superado los 180 participantes de todo el país, Sudamérica y otras naciones. El premio se entregará en la sede asociativa, ubicada en la calle Duquesa de Parcent, 7-9, el próximo viernes, 3 de octubre, a las 20.00 horas y consiste en un galardón y un diploma acreditativo.

Sau es redactor de Sanidad de esta cabecera, además de escritor. Entre sus publicaciones, destacan 'La chica de los ojos manga' (Ediciones La Isla de Siltolá, 2016), finalista del XIII Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España, y las novelas 'Lola Oporto' (Ediciones del Genal, 2019), finalista del I Premio Icue Negro, otorgado por el festival literario Cartagena Negra, 'Historia de un Suicida' y 'El último guerrero' (La Isla de Siltolá, 2021 y 2023, respectivamente). Su último libro es la recopilación de relatos 'Mucho pasado puede matarte' (Ediciones Cosecha Negra, 2025). Por su trabajo periodístico, ha sido galardonado, entre otros, con los premios Ciudad de Málaga y Ateneo-UMA de Periodismo.

El jurado, presidido por el periodista, poeta y escritor José María de Loma, ha estado conformado por el doctor en Filología Románica, poeta y Premio Nacional de Poesía 2012, Antonio Carvajal Milena; la doctora en Filología Hispánica, poeta y profesora de la Universidad Rovira i Virgili, Sara Pujol Russell; el poeta, periodista y escritor Juan Gaitán; la periodista Inmaculada Urbano, y el presidente de la asociación, Salvador E. Fernández Pérez, que ejerció como secretario sin derecho voto.