José Antonio Sau. Pedro J. Quero

José Antonio Sau, ganador del certamen de poesía del Cortijo de la Duquesa

El escritor malagueño se ha hecho con el galardón gracias al poema titulado 'Perplejo'

SUR

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:12

El escritor y periodista de SUR José Antonio Sau se ha alzado con el XII Certamen Poético Internacional Cortijo de la Duquesa, convocado por la ... asociación cultural homónima, con su poema 'Perplejo', un concurso que cada año registra más participación y que en esta edición ha superado los 180 participantes de todo el país, Sudamérica y otras naciones. El premio se entregará en la sede asociativa, ubicada en la calle Duquesa de Parcent, 7-9, el próximo viernes, 3 de octubre, a las 20.00 horas y consiste en un galardón y un diploma acreditativo.

