El escritor Isaac Rosa, tras la entrevista en una biblioteca de Madrid José Ramón Ladra
'Las buenas noches' de Isaac Rosa

Isaac Rosa: «Las noches de no dormir dan para mucho»

El escritor sevillano Isaac Rosa propone un juego de amor imposible para analizar, en forma de novela, el problema social del mal dormir

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:03

Todo empezó en primera persona: «Yo he dormido bien durante muchos años, pero comencé a escribir esta novela porque llevo un tiempo durmiendo mal». Isaac ... Rosa, prolífico hombre de letras, presenta estos días 'Las buenas noches' (Seix Barral), su última propuesta. Lo del insomnio fue para él toda una sorpresa, pasó por todas las fases clásicas (la más hilarante, la de los miles de supuestos remedios infalibles) y acabó poniendo el foco en otra primera persona, la del plural. «Te sientes totalmente solo, te parece que eres el único que no puede dormir. Y al ponerlo en común empecé a ver la cantidad de gente que dormía mal alrededor. Teníamos cierta necesidad de compartir, de contar, de darnos cuenta de que no estamos solos».

